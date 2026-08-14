Σκηνικό μεταποκαλυπτικής ταινίας: Άντρας έμεινε σε νησί που δεν μπορεί να αναπνεύσει

Για δεκαετίες θεωρούνταν ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία στη Βρετανία, καθώς το έδαφός του είχε μολυνθεί με άνθρακα. Ένας YouTuber, όμως, αποφάσισε να αψηφήσει τη φήμη του «Νησιού του Άνθρακα», να κοιμηθεί εκεί και να ελέγξει αν παραμένει μολυσμένο.

Διακοπές για τους περισσότερους σημαίνει μια ηλιόλουστη παραλία ή μια όμορφη θέα στο βουνό. Σίγουρα δεν σημαίνει μια επίσκεψη στο πιο επικίνδυνο νησί του κόσμου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον κόλπο του Gruinard στην Σκωτία, υπάρχει το νησί Gruinard, γνωστό και ως «Νησί του Άνθρακα», μιας και κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επιστήμονες χρησιμοποίησαν το νησί για τη διεξαγωγή πειραμάτων βιολογικού πολέμου, με τα βακτήρια του άνθρακα να παραμένουν και να μολύνουν το νησί για δεκαετίες.

Η ιστορία του νησιού

Το υπουργείο Εφοδιασμού της Βρετανίας έκρινε το νησί υπερβολικά μολυσμένο για κατοίκηση ήδη από το 1945, όμως πολλοί έχουν επιχειρήσει να το επισκεφτούν.

Τη δεκαετία του 1980, σχεδόν κανείς δεν γνώριζε ότι το νησί ήταν μολυσμένο, μέχρι που ακτιβιστές γνωστοί ως «Dark Harvest Commandos» έλαβαν ένα πακέτο που περιείχε χώμα από το νησί, πράγμα που οδήγησε μερικά χρόνια αργότερα, σε προσπάθεια απολύμανσης.

Στη συνέχεια, το 2022, μια πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με μεγάλο μέρος του νησιού να παραδίδεται στις φλόγες.

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, ο YouTuber Dara Tah ήθελε να μάθει περισσότερα για αυτό το νησί και την μυστηριώδη ιστορία του και έτσι μαζί με τον φίλο του Matt James ταξίδεψαν στο «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου» για να το εξερευνήσουν, να διανυκτερεύσουν εκεί και να ελέγξουν το έδαφος για την παρουσία άνθρακα.

Γνωρίζοντας ότι τα συμπτώματα του άνθρακα μπορεί να είναι από δερματικές βλάβες μέχρι θάνατο, οι δύο νεαροί άντρες πήραν το μεγάλο ρίσκο θέλοντας να ανακαλύψουν την αλήθεια για το νησί, έχοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση ευθυνόταν για την πυρκαγιά.

Η ανακάλυψη του Dara

Φορώντας μάσκες αερίων και λευκές στολές προστασίας, απολυμαίνοντας τους εαυτούς τους και στήνοντας το καταφύγιό τους για τη νύχτα, οι δύο άνδρες συνειδητοποίησαν το μέγεθος της καταστροφής που είχε υποστεί το νησί. Σύμφωνα με τον Dara, δεν υπήρχε τίποτα, όλα ήταν καμένα, υπήρχαν κρανία αλλά κανένα ζωντανό άγριο ζώο.

Οι δύο άνδρες πήραν δείγματα χώματος και τα έστειλαν σε εργαστήριο για ανάλυση. Στη συνέχεια κοιμήθηκαν στο νησί και περίμεναν μέχρι να έρθει το μέσο που θα τους μετέφερε πίσω. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως το νησί είναι απαλλαγμένο από τον άνθρακα και δεν εντοπίστηκε το βακτήριο Bacillus anthracis. O Dara δήλωσε ότι «τα έκαψαν όλα», αλλά τι γίνεται σήμερα με το νησί;

Δημοσίευμα του Far Out Magazine, το νησί Gruinard ανήκει σε ιδιώτη και, μετά την πυρκαγιά, φαίνεται πως μετατρέπεται σταδιακά σε έναν φυσικό βιότοπο, με φυτά και νέα βλάστηση να κάνουν την εμφάνισή τους.

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