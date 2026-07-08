Τενερίφη: Σεισμικό «σμήνος» με 500 δονήσεις σε 10 ώρες – Τι κρύβεται κάτω από το Τέιδε

Σχεδόν 500 μικροσεισμοί καταγράφηκαν στην Τενερίφη μέσα σε λίγες ώρες, στην περιοχή του Τέιδε. Οι ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο, χωρίς αύξηση ηφαιστειακού κινδύνου.

Ένα ασυνήθιστο σεισμικό σμήνος καταγράφηκε στην Τενερίφη, με σχεδόν 500 μικροσεισμικές δονήσεις να σημειώνονται μέσα σε μόλις δέκα ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Ισπανίας (IGN).

Το φαινόμενο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή 3 προς το Σάββατο 4 Ιουλίου, μεταξύ 18:00 και 04:00, με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας να εντοπίζεται δυτικά της περιοχής Λας Κανάδας ντελ Τέιδε, σε βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Οι σεισμικές δονήσεις ήταν ιδιαίτερα ασθενείς και δεν έγιναν αντιληπτές από τους κατοίκους του νησιού. Παρότι ο μεγάλος αριθμός τους προκάλεσε την προσοχή των ειδικών, οι επιστημονικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση ή μεσοπρόθεσμη αύξηση του ηφαιστειακού κινδύνου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων Νήσων (Involcan), τέτοιου είδους σεισμικά φαινόμενα μπορούν να σχετίζονται με μικρές διαρρήξεις υπόγειων πετρωμάτων ή με την κίνηση ρευστών στοιχείων, όπως αέρια και υδρατμοί, μέσα στο ηφαιστειακό σύστημα.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας μέσω του δικτύου σεισμολογικής παρακολούθησης του IGN, το οποίο διαθέτει περισσότερους από 100 σταθμούς και ειδικό εξοπλισμό σε ολόκληρη την Τενερίφη. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση οποιασδήποτε αλλαγής στα γεωφυσικά δεδομένα.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων και οι αρμόδιες εθνικές αρχές.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα σεισμικά «σμήνη» αποτελούν φαινόμενα που παρατηρούνται συχνά σε ηφαιστειακές περιοχές και, στην παρούσα φάση, δεν συνδέονται με κάποιο νέο σενάριο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή του Τέιδε.

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