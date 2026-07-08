8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα

Ισχυρισμός του διαδικτύου αναφέρει πως σήμερα, 8 Ιουλίου, σχεδόν ολόκληρος ο παγκόσμιος πληθυσμός θα δει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή, κάτι που αποδεικνύεται ουσιαστικά αληθινό.

Υπάρχει ένας περίεργος ισχυρισμός που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον οποίο στις 8 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Γης θα βιώσει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή.

Οι παράγοντες που ευνοούν αυτό το φαινόμενο

Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο πρώτος είναι ότι η ξηρά της Γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, καθώς περίπου το 68% βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο.

Λόγω αυτού, αλλά και των πιο ευνοϊκών συνθηκών για τη γεωργία, περίπου το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στο ημισφαίριο που αυτή τη στιγμή είναι στραμμένο απευθείας προς τον Ήλιο.

Θα μπορούσε κανείς εύλογα να υποθέσει ότι το βόρειο ημισφαίριο θα βίωνε το περισσότερο ταυτόχρονο ηλιακό φως κατά το θερινό ηλιοστάσιο, την ημέρα δηλαδή που ο Ήλιος φαίνεται στο υψηλότερο σημείο του στον ουρανό και η ημέρα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.

Ωστόσο, η στιγμή που το 99% του πληθυσμού βρίσκεται υπό το φως του ήλιου έρχεται στις 8 Ιουλίου, γύρω στις 11:00-11:03 UTC, σύμφωνα με ανάλυση του timeanddate.com. Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο, έχετε χάσει τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά χάρη σε μια νέα ανάλυση της ομάδας, αποδεικνύεται ότι θα πρέπει να περιμένετε μόνο μια μέρα για να ζήσετε το ίδιο φαινόμενο.

Τα δεδομένα πίσω από το φαινόμενο

Εξετάζοντας τα δικά της δεδομένα για το ηλιακό φως, καθώς και δεδομένα πληθυσμού από το Κέντρο Διεθνούς Δικτύου Πληροφοριών για τις Επιστήμες της Γης, η ομάδα διαπίστωσε ότι ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός θα δει το φως του ήλιου περίπου την ώρα που υποδηλώνουν τα διαδικτυακά μιμίδια (γύρω στις 11:15 UTC).

Εκείνη την ώρα, μόνο η αραιοκατοικημένη Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, καθώς και τμήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ανταρκτικής, θα χάσουν τις ακτίνες του Ήλιου. Οι υπόλοιποι θα βιώσουν κάποιου είδους ηλιακό φως, που κυμαίνεται από το πλήρες φως της ημέρας μέχρι ένα όμορφο λυκόφως.

Ωστόσο, ένα μέρος αυτού θα είναι έμμεσο ηλιακό φως, δηλαδή όταν ο Ήλιος βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα αλλά το φως του είναι ακόμα ορατό. Αυτό το τμήμα του πληθυσμού θα εξακολουθεί να φωτίζεται από τις ακτίνες του ήλιου, αλλά όχι αρκετά ώστε να παρατηρήσει πραγματικά ότι δεν είναι νύχτα.

Παράλληλα, περίπου το 3% του πληθυσμού θα βρίσκεται σε «αστρονομικό λυκόφως», το οποίο συμβαίνει όταν ο Ήλιος παραμένει περίπου 12 με 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα. Σε αυτά τα επίπεδα ηλιακού φωτός, οι αστρονομικές παρατηρήσεις είναι ακόμα εφικτές, επομένως το αν το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται πράγματι υπό το φως του ήλιου εξαρτάται από το αν προσμετράται καθόλου αυτό το στάδιο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ