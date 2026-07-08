Ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά έσωσε 7 λουόμενους, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Μια ξαφνική αλλαγή της θάλασσας στην παραλία της Αβύθου στην Κεφαλονιά μετέτρεψε μια ήρεμη καλοκαιρινή ημέρα σε επιχείρηση διάσωσης που κράτησε δυόμισι ώρες.

Μια ήρεμη καλοκαιρινή ημέρα στην παραλία της Αβύθου, στη νότια Κεφαλονιά, λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Μέσα σε λίγα λεπτά η θάλασσα άλλαξε πρόσωπο, τα κύματα δυνάμωσαν και το ρεύμα άρχισε να παρασύρει λουόμενους προς τα βαθιά, δημιουργώντας σκηνές πανικού μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων.

Εκείνη τη στιγμή, η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με το KefaloniaPress, μπήκε στη θάλασσα ξανά και ξανά, δίνοντας μάχη με τα κύματα και τον φόβο των ανθρώπων που κινδύνευαν, μέχρι να τους οδηγήσει όλους με ασφάλεια πίσω στην ακτή.

Η θάλασσα αγρίεψε μέσα σε λίγα λεπτά

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 14:00. Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων, ο κυματισμός ενισχύθηκε απότομα και ισχυρό ρεύμα άρχισε να τραβά νερό και ανθρώπους προς τα βαθιά.

Παρότι οι περισσότεροι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνα τους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο μικρά αδέλφια.

Η Σοφία Κασπίρη, καταγόμενη από την Πάτρα, είναι απόφοιτη Νοσηλευτικής και εργάζεται ως ναυαγοσώστρια τα τελευταία τρία χρόνια. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έπεσε αμέσως στο νερό και ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες. Εκτός από τα κύματα και τα ισχυρά ρεύματα, είχε να αντιμετωπίσει τον πανικό των λουόμενων που προσπαθούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, προσπαθούσε να βοηθήσει ταυτόχρονα τρεις ενήλικες που είχαν εξαντληθεί μέσα στη θάλασσα. Τότε εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και μπήκαν στο νερό για να τη βοηθήσουν.

Μια επιχείρηση που κράτησε δυόμισι ώρες

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε περίπου στις 16:30. Για δυόμισι ώρες η ναυαγοσώστρια επέστρεφε συνεχώς στη θάλασσα, καθώς εντόπιζε λουόμενους που εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται να βγουν στην ακτή.

Τελικά και οι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην παραλία, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, με την ανακούφιση να είναι έκδηλη τόσο στους ίδιους όσο και στους υπόλοιπους λουόμενους που παρακολουθούσαν με αγωνία όσα εκτυλίσσονταν.

Μιλώντας για όσα συνέβησαν, η ίδια παραδέχθηκε ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία, όμως η στιγμή που αντίκρισε τη μητέρα των δύο παιδιών ήταν εκείνη που της έμεινε περισσότερο.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Όπως εξηγεί, η εμπειρία της στη ναυαγοσωστική, σε συνδυασμό με τις σπουδές της στη Νοσηλευτική, τη βοηθούν να παραμένει ψύχραιμη σε περιστατικά υψηλής πίεσης, τόσο κατά τη διάρκεια της διάσωσης όσο και αμέσως μετά, όταν οι λουόμενοι έχουν πλέον βγει από τον κίνδυνο.

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