Γαμήλια Τούρτα 500 κιλών: Ισπανός ζαχαροπλάστης την έφτιαχνε επί τέσσερις μήνες

Η τούρτα παραγγέλθηκε από μια οικογένεια στην Σαουδική Αραβία και ο ζαχαροπλάστης χρειάστηκε συνολικά 5,5 μήνες για την σύλληψη της ιδέας και την δημιουργία.

Ο Μαρκ Σουάρες είναι ένας Ισπανός ζαχαροπλάστης γνωστός για τις περίτεχνες και πολυτελείς τούρτες του. Η τελευταία του δημιουργία όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς έφτιαξε μια τούρτα ύψους 3,5 μέτρων και πλάτους 1,8 μέτρων η οποία ζυγίζει μισό τόνο.

Η τούρτα που θυμίζει περισσότερο έργο τέχνης, ήταν παραγγελία για έναν βασιλικό γάμο στην Σαουδική Αραβία

Επιστρατεύτηκαν δεκάδες άτομα

Αν και ο Σουάρες είναι συνηθισμένος να δουλεύει μόνος, αυτή τη φορά λόγω του όγκου της δουλειάς, ζήτησε βοήθεια από φίλους του ζαχαροπλάστες αλλά και από μέλη των οικογενειών τους.

«Οικογένεια, φίλοι και γνωστοί βοήθησαν όλοι», δήλωσε ο Σουάρες. «Συνήθως εργάζομαι μόνος, αλλά αυτή τη φορά η παραγγελία ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και με τους φίλους μου ζαχαροπλάστες δεν είχαμε αρκετά χέρια. Έπρεπε να ζητήσω τη βοήθεια των γονιών φίλων μου, οι οποίοι συνέβαλαν όλοι στην κατασκευή των 33.000 πετάλων, στο βάψιμό τους και στη συναρμολόγησή τους μαζί με κλαδιά και λουλούδια».

Χρειάστηκαν περίπου 1.800 ώρες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της τούρτας η οποία και παρουσιάστηκε στην Όπερα Γκαρνιέ στο Παρίσι, προς τιμήν ενός ζευγαριού από την Σαουδική Αραβία.

Οι νεόνυμφοι ζήτησαν ένα μνημείο

Εξηγώντας την ακραία λεπτομέρεια της τούρτας του, ο Μαρκ Σουάρες δήλωσε ότι οι νεόνυμφοι ήθελαν μια τούρτα που να μη μοιάζει με τούρτα, αλλά περισσότερο με ένα είδος μνημείου που θα απέδιδε φόρο τιμής στον γάμο και στον εντυπωσιακό χώρο που φιλοξένησε την εκδήλωση.

Ενδιαφέρον είναι ότι ο Σουάρες αποκάλυψε πως μόλις περίπου το 0,1% της απίστευτης δημιουργίας του αποτελείται από πραγματική τούρτα, ενώ το υπόλοιπο είναι χειροποίητη ζαχαρόπαστα και λευκή σοκολάτα.

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