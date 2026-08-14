Η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Η viral θεωρία που διαψεύθηκε

Η 12η Αυγούστου πέρασε, η ολική έκλειψη έγινε και η Γη συνέχισε κανονικά την περιστροφή της. Κι όμως, λίγες ημέρες νωρίτερα μια viral θεωρία υποστήριζε ότι ο πλανήτης θα έχανε τη βαρύτητά του για επτά δευτερόλεπτα.

Η 12η Αυγούστου 2026 πέρασε, η ολική ηλιακή έκλειψη πραγματοποιήθηκε και η Γη συνέχισε κανονικά την πορεία της. Δεν υπήρξαν επτά δευτερόλεπτα χωρίς βαρύτητα, ούτε άνθρωποι και ζώα άρχισαν να αιωρούνται στον αέρα, όπως υποστήριζε μια viral θεωρία που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες στα social media.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, στις 12 Αυγούστου η Γη θα έχανε τη βαρύτητά της για περίπου επτά δευτερόλεπτα. Η NASA, υποτίθεται, γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί αλλά το κρατούσε μυστικό. Η θεωρία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σε TikTok και Instagram, ενώ ως υποτιθέμενη απόδειξη παρουσιάστηκε ένα έγγραφο που είχε «διαρρεύσει» με την ονομασία Project Anchor, το οποίο φέρεται να είχε προϋπολογισμό 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να προέβλεπε ακόμη και δεκάδες εκατομμύρια θανάτους.

Από την έκλειψη στις μαύρες τρύπες

Η επιλογή της 12ης Αυγούστου για το συγκεκριμένο σενάριο δεν ήταν τυχαία. Εκείνη την ημέρα πραγματοποιήθηκε ολική ηλιακή έκλειψη, ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο που συχνά έχει συνδεθεί ιστορικά με προφητείες και καταστροφές. Η viral θεωρία προχωρούσε ακόμη περισσότερο: υποστήριζε ότι κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα άνθρωποι και ζώα θα άρχιζαν να αιωρούνται και ότι στη συνέχεια θα έφταναν μέχρι και 15-20 μέτρα πάνω από το έδαφος, πριν η βαρύτητα επανέλθει απότομα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός μηχανισμός που να επιτρέπει στη Γη να «κλείσει» και να «ανοίξει» τη βαρύτητά της. Η θεωρία απέδιδε το υποτιθέμενο φαινόμενο στη σύγκρουση ή «τομή» δύο βαρυτικών κυμάτων από μαύρες τρύπες. Όμως τα βαρυτικά κύματα είναι εξαιρετικά ασθενή και ανιχνεύονται με ειδικά, εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα. Επιπλέον, τα σήματά τους δεν μπορούν να προβλεφθούν με τον τρόπο που περιγράφει η συγκεκριμένη θεωρία. Την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων πραγματοποιεί η διεθνής συνεργασία LIGO-Virgo-KAGRA, όχι η NASA.

Μια πρόβλεψη που έμεινε μόνο στο διαδίκτυο

Για να εξαφανιστεί ουσιαστικά η βαρύτητα της Γης, θα έπρεπε να εξαφανιστεί η μάζα που δημιουργεί το βαρυτικό της πεδίο, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι θα έπρεπε να εξαφανιστεί και ο ίδιος ο πλανήτης.

Η 12η Αυγούστου πέρασε χωρίς κανένα από τα υποτιθέμενα φαινόμενα. Η συγκεκριμένη ιστορία αποτελεί, επομένως, ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπληροφόρησης που αξιοποίησε ένα πραγματικό και εντυπωσιακό γεγονός, την ολική ηλιακή έκλειψη, για να δημιουργήσει ένα σενάριο καταστροφής. Η βαρύτητα, πάντως, παρέμεινε στη θέση της.

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