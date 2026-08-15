Η «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» της Κίνας: Χρηματοδοτεί σειρά για να ελέγχει το σενάριο

Μια ιστορία που θυμίζει έντονα σκηνές από την Ελληνική τηλεόραση και τις αξέχαστες ατάκες της Σμαράγδας Καρύδη στην θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε», έλαβε χώρα στην Κίνα.

21 χρόνια μετά, μια από τις πιο αγαπημένες σκηνές του Παρά Πέντε του Γιώργου Καπουτζίδη, έρχεται στην πραγματική ζωή μέσα από ένα σίριαλ στην Κινεζική τηλεόραση.

Μια ευκατάστατη γυναίκα φαίνεται να χρηματοδοτεί μια παραγωγή, προκειμένου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και τον τελευταίο λόγο στο σενάριο.

Η σύνδεση με την Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου

Όλο αυτό φαίνεται γνώριμο στο ελληνικό κοινό, μιας και στην θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, ο ρόλος που υποδύεται η Σμαράγδα Καρύδη, η Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου, δυσαρεστημένη από την εξέλιξη σε μια από τις αγαπημένες της μεξικάνικες σειρές, αποφασίζει να την αγοράσει και να φτιάχνει η ίδια το σενάριο, προκειμένου να βλέπει την σειρά όπως θέλει η ίδια.

Η πλούσια γυναίκα από την Κίνα, είναι η μόνη επενδύτρια του έργου και έθεσε εξαρχής δύο όρους, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να επιμελείται το σενάριο. Αυτό της έδινε πλήρη έλεγχο και κανείς δεν διαφωνούσε με τις αποφάσεις της μιας και μπορούσε να διακόψει την χρηματοδότηση.

Το σενάριο που ενέκρινε περιείχε πάνω από 60 σκηνές φιλιών και παρά τις ανησυχίες των υπόλοιπων συντελεστών για αυτόν τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό, εκείνη δεν άκουσε.

Κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Ο 23χρονος Ζονγκ Γιουφέι, ένας νεαρός ηθοποιός, πίστευε ότι αυτή η σειρά θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγάλη του ευκαιρία. Ο νεαρός ηθοποιός δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν ένιωσε τη συμπρωταγωνίστριά του να τον φιλά με γλώσσα στην πρώτη από τις πολλές ρομαντικές σκηνές τους. Ενστικτωδώς προσπάθησε να απομακρυνθεί, όμως εκείνη φέρεται να άρπαξε με το ένα χέρι το πίσω μέρος του κεφαλιού του και να τον κράτησε εκεί, ενώ τον φιλούσε με τη βία.

Υποστήριξε ότι αποθαρρύνθηκε από το να μιλήσει ανοιχτά λόγω της συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων στα γυρίσματα, οι οποίοι επέλεξαν να αγνοήσουν αυτό που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους. Την ιστορία αυτή μοιράστηκε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Η απόρριψη της σειράς

Ο παραγωγός ταινιών Μενγκ Σινγκ αποκάλυψε ότι, λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού σκηνών με φιλιά, η σειρά απορρίφθηκε από την πλατφόρμα στην οποία επρόκειτο να προβληθεί. Αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα και η σειρά πέρασε στο στάδιο του μοντάζ, η πλατφόρμα εξέτασε μερικά επεισόδια και τα απέρριψε αμέσως επειδή ήταν υπερβολικά τολμηρά, με πάρα πολλές σκηνές φιλιών, κάτι που θα μπορούσε εύκολα να παραβιάσει τους κανονισμούς.

Δεδομένης της εμπορικής αποτυχίας της δραματικής σειράς και των αρνητικών αντιδράσεων του κοινού για το κακογραμμένο αποτέλεσμα, ο παραγωγός Μενγκ Σινγκ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά και να εξηγήσει ότι ο ίδιος και η ομάδα του είχαν σχεδόν μηδενικό λόγο στις αποφάσεις και ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν από την πρωταγωνίστρια και μοναδική επενδύτρια.

Τα γεγονότα αυτά δημιούργησαν έντονη κουβέντα σχετικά με την παρενόχληση που υφίστανται οι νεαροί ηθοποιοί στα γυρίσματα.

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