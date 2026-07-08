Ινδονήσιος επέζησε 3 χρόνια σε δάσος ενώ έπασχε από ψυχολογική ασθένεια: Εντοπίστηκε σκελετωμένος και ράκος (vid)

43χρονος Ινδονήσιος, που έπασχε από ψυχική ασθένεια, βρέθηκε ζωντανός σε ορεινό δάσος της χώρας, τρία χρόνια αφότου περιπλανήθηκε σε αυτό.

Τα ειδησεογραφικά μέσα της Ινδονησίας αποκάλυψαν τη δραματική διάσωση ενός εξαντλημένου 49χρονου που βρέθηκε στα δάση του βουνού Σαλάκ, στην περιοχή Σουκαμπούμι.

Ο εντοπισμός του έγινε από μία ομάδα ντόπιων που έλεγχαν τη ροή ενός ποταμού μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Τον είδαν να κάθεται σε βράχο δείχνοντας αποπροσανατολισμένος.

Ράκος ο 49χρονος: Μετά βίας μιλούσε και περπατούσε

Σύμφωνα με τους διασώστες, ο άνδρας δυσκολευόταν να μιλήσει και βρισκόταν σε κακή σωματική κατάσταση. Ήταν εξαιρετικά αδυνατισμένος, μπορούσε μετά βίας να περπατήσει μόνος του και ήταν εμφανώς τρομοκρατημένος στη θέα άλλων ανθρώπων.

Αφού μεταφέρθηκε έξω απ' το δάσος με φορείο, οδηγήθηκε σε τοπικό γραφείο για ταυτοποίηση μέσω αποτυπωμάτων και σάρωσης του αμφιβληστροειδούς.

Η ταυτοποίηση του άνδρα και τα χρόνια ψυχολογικά προβλήματα

Εκεί, διαπιστώθηκε πως ήταν ο Άγι Σολεχουντίν, κάτοικος της Τσιαντζούρ, που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος τρία χρόνια πριν από την οικογένειά του, η οποία και τον αναγνώρισε.

Τα μέλη της ανέφεραν πως έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και απλώς μία μέρα έφυγε απ' το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, κατευθυνόμενος προς τα δάση του όρους Σαλάκ.

Τα αδέλφια του δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως άρχισε να εμφανίζει προβλήματα μετά τον θάνατο των γονιών τους και ότι είχε τη συνήθεια να περιπλανιέται μόνος του στη ζούγκλα. Την τελευταία φορά, δεν επέστρεψε.

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