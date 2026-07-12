Η Κίνα εκπέμπει συναγερμό για το μέγα-φράγμα της στις ακτές του Θιβέτ: Απειλείται η ασφάλεια της δομής

Κινέζοι γεωλόγοι προειδοποιούν για πιθανή κατάρρευση του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού έργου στον κόσμο, καθώς τα θεμέλιά του υψώνονται πάνω από ένα μεγάλο ποτάμι στα νότια του θιβετιανού οροπεδίου.

Ομάδα Κινέζων γεολόγων εξέδωσε προειδοποίηση για την πιθανή κατάρρευση αυτού που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο, του οποίου τα θεμέλια υψώνονται πάνω στην κοίτη ενός σημαντικού ποταμού στα νότια του θιβετιανού οροπεδίου.

Η προειδοποίηση επισημαίνει την αστάθεια της περιοχής στην οποία κατασκευάζεται το φράγμα Μέδογκ. Αυτό το έργο, που έχει σκοπό να συγκρατήσει τα νερά του ποταμού Γιαρλούνγκ Ζάνγκμπο, υπόσχεται να γίνει, μόλις ολοκληρωθεί, το μεγαλύτερο έργο αυτού του τύπου στον πλανήτη, ξεπερνώντας το περίφημο Φράγμα των Τριών Φαραγγιών, επίσης στην Κίνα.

Τι ανακάλυψαν και προβληματίζει τους γεωλόγους

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Ιούλιο του περασμένου έτους σε μια περιοχή του άνω ρου του ποταμού, γνωστή ως «η Μεγάλη Στροφή». Το έργο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την υψομετρική διαφορά των έως και 2.000 μέτρων που διανύει το νερό για περίπου 50 χιλιόμετρα, καθώς ρέει εγκλωβισμένο ανάμεσα στα ψηλά βουνά των Ιμαλαΐων.

Ωστόσο, η μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Τσενγκντού, σήμανε συναγερμό λόγω του υψηλού κινδύνου σεισμού που συνδέεται με το ρήγμα Παϊζέν. Αυτό το κάταγμα του γήινου φλοιού είναι ικανό να προκαλέσει σημαντικούς σεισμούς και έχει καταγράψει μεγάλη σεισμική δραστηριότητα, αφήνοντας ασταθές έδαφος επιρρεπές στην κατάρρευση των πλαγιών πάνω στις οποίες θα στηριχθεί το μελλοντικό μέγα-έργο.

«Η περιφερειακή σεισμική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει κατολισθήσεις και καταρρεύσεις, απειλώντας την ασφάλεια της δομής και του προσωπικού», καταλήγει η έκθεση. Ως λύση, οι ειδικοί τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των γύρω πλαγιών και εφαρμογής μέτρων συγκράτησης έναντι πιθανών κατολισθήσεων.

Τεράστιο έργο, που το θέλει, όμως, μόνο η Κίνα

Το φράγμα Μέδογκ αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κινεζικής κυβέρνησης να βελτιώσει την αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας των υδάτινων ρευμάτων που πηγάζουν από το θιβετιανό οροπεδίο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η οποία προβλέπεται για το 2033, αναμένεται ότι θα μπορεί να παράγει περίπου 300 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες χάρη στην υδάτινη ενέργεια του ποταμού.

Ωστόσο, η κατασκευή του έχει προκαλέσει ανησυχίες στις χώρες που βρίσκονται πιο χαμηλά στην κοίτη του ποταμού, την Ινδία και το Μπαγκλαντές, λόγω της πιθανής μείωσης της ροής μιας από τις κύριες ποτάμιες αρτηρίες τους.

Πρόκειται για μία ακόμη καταγγελία σχετικά με την εργαλειοποίηση του νερού από την Κίνα, η οποία εκμεταλλεύεται τον έλεγχό της πάνω στο Θιβέτ, μια περιοχή με βασική γεωστρατηγική σημασία, καθώς αποτελεί τη γενέτειρα μερικών από τους μακρύτερους ποταμούς του κόσμου, από τους οποίους εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι.

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