Το ορυχείο που δημιουργεί πάγο το καλοκαίρι και τον εξαφανίζει τον χειμώνα: Το γεωλογικό παράδοξο της Πενσυλβάνια

Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο στην Πενσυλβάνια δημιουργεί πάγο το καλοκαίρι και τον λιώνει τον χειμώνα, χάρη στη μοναδική κυκλοφορία αέρα μέσα στο βουνό.

Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι ο πάγος σχηματίζεται τον χειμώνα και λιώνει το καλοκαίρι, όμως μια παλιά μεταλλευτική στοά στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ κάνει ακριβώς το αντίθετο. Το Coudersport Ice Mine αρχίζει να σχηματίζει πάγο τους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, ενώ όταν φτάνει ο χειμώνας ο πάγος εξαφανίζεται.

Το εντυπωσιακό αυτό φυσικό φαινόμενο έχει μετατρέψει το σημείο σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους γεωλογικούς προορισμούς της περιοχής.

Ένα φυσικό «αντίστροφο ψυγείο» μέσα στο βουνό

Το Coudersport Ice Mine βρίσκεται στην κομητεία Potter, κοντά στην πόλη Coudersport της Πενσυλβάνια. Οι υπεύθυνοι του χώρου το χαρακτηρίζουν «γεωλογικό θαύμα», καθώς λειτουργεί σαν ένα φυσικό ψυγείο με αντίστροφη εποχική λειτουργία.

Η εγκατάσταση ανοίγει για το κοινό από τα τέλη Μαΐου έως και την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ κάθε πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου δηλαδή ακριβώς την περίοδο κατά την οποία το φαινόμενο της δημιουργίας πάγου είναι περισσότερο εμφανές.

Ο πάγος σχηματίζεται όταν έξω επικρατεί ζέστη

Ο πάγος δημιουργείται την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ εξαφανίζεται κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα και η εξήγηση βρίσκεται στην κυκλοφορία του αέρα μέσα στην πλαγιά του βουνού. Τα ρεύματα αέρα κινούνται ανάμεσα στους χαλαρούς και κατακερματισμένους βράχους και στη στοά του ορυχείου.Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο ψυχρός αέρας εισέρχεται στις σχισμές και εκτοπίζει τον θερμότερο αέρα που είχε συσσωρευτεί το προηγούμενο καλοκαίρι.

Όταν φτάνει η άνοιξη, ο θερμότερος εξωτερικός αέρας εισχωρεί ξανά στο εσωτερικό του βουνού και ωθεί προς τα έξω τον παγωμένο αέρα που έχει παραμείνει εγκλωβισμένος ανάμεσα στους βράχους. Καθώς αυτός ο ψυχρός αέρας έρχεται σε επαφή με την υγρασία που στάζει μέσα στη στοά, το νερό παγώνει και σχηματίζεται πάγος.

Ένα παλιό ορυχείο που έγινε φυσικό αξιοθέατο

Το Coudersport Ice Mine δεν αποτελεί σήμερα ενεργό μεταλλείο. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η κοιλότητα δημιουργήθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας εξόρυξης ασημιού στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι ερευνητές βρήκαν πάγο αντί για πολύτιμο μετάλλευμα. Ο χώρος παρέμεινε εγκαταλελειμμένος για πολλά χρόνια, μέχρι που αγοράστηκε το 2013 από τους Gary και Diana Buchsen. Έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια εγκατάλειψης, άνοιξε ξανά για το κοινό το 2014.

Οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν το φαινόμενο από ειδική εξέδρα που έχει τοποθετηθεί πάνω από το άνοιγμα της στοάς. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που παρουσιάζει η ίδια η εγκατάσταση, η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να φτάσει περίπου τους -0,6°C, ακόμη και όταν έξω επικρατούν τυπικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

Πώς λειτουργεί ο φυσικός μηχανισμός

Το μυστικό του φαινομένου δεν βρίσκεται τόσο στο βάθος του ορυχείου όσο στη θερμική συμπεριφορά του ίδιου του βουνού. Η πλαγιά αποτελείται από χαλαρούς και έντονα ρηγματωμένους βράχους, οι οποίοι δημιουργούν εσωτερικά κενά ικανά να αποθηκεύουν ψυχρό αέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όταν αλλάζουν οι εποχές, ο αέρας αυτός δεν διαφεύγει αμέσως, παραμένει εγκλωβισμένος για αρκετούς μήνες και στη συνέχεια απελευθερώνεται σταδιακά προς την κοιλότητα.

Έτσι δημιουργείται ένας ασυνήθιστος φυσικός κύκλος. Το καλοκαίρι περίοδο, ο αποθηκευμένος ψυχρός αέρας εξέρχεται από τις σχισμές, παγώνοντας το νερό που εισέρχεται στο ορυχείο. Αντίθετα, τον χειμώνα κυκλοφορεί ο θερμότερος αέρας που είχε προηγουμένως εγκλωβιστεί, συμβάλλοντας στο λιώσιμο του πάγου.Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της μορφολογίας του εδάφους, των κατακερματισμένων βράχων, της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα και της υγρασίας.

Ένας προορισμός που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες

Η ιδιαίτερη εμπειρία του Coudersport Ice Mine βασίζεται στην εντυπωσιακή αντίθεση που προσφέρει. Οι επισκέπτες φτάνουν με καλοκαιρινή ενδυμασία, αλλά αντικρίζουν μια κοιλότητα αρκετά ψυχρή ώστε να διατηρεί πάγο στο εσωτερικό του βουνού, ενώ έξω επικρατεί ζέστη.

Σύμφωνα με εργαζομένους της εγκατάστασης, η τουριστική περίοδος του 2025 ήταν η πιο επιτυχημένη από την επαναλειτουργία του χώρου το 2014, καταγράφοντας αριθμό-ρεκόρ επισκεπτών και ιδιαίτερα αυξημένο σχηματισμό πάγου. Το αξιοθέατο βρίσκεται επίσης σε μικρή απόσταση από το Cherry Springs State Park, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς αστροπαρατήρησης στην Πενσυλβάνια.