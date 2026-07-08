Η ανθρώπινη ζωή σε πόλη της Σελήνης το 2126: Γιατί η καθημερινότητα θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης (vid)

Πώς θα ήταν η ζωή στη Σελήνη το 2126; Το διαδικτυακό κανάλι «What If» παρουσιάζει την καθημερινότητα στην διαστημική πόλη Luna Prime.

Το δημοφιλές κανάλι «What If» μας μεταφέρει έναν αιώνα μπροστά, στο έτος 2126, για να μας ξεναγήσει στη Luna Prime, την πρώτη αυτόνομη πόλη στη Σελήνη. Αν και η ιδέα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων να ζουν στο φεγγάρι ακούγεται συναρπαστική, η επιστημονική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η καθημερινότητα εκεί πάνω θα ήταν ένας ζωντανός εφιάλτης.

Η παντελής έλλειψη ατμόσφαιρας μετατρέπει τη Σελήνη σε περιβάλλον-δολοφόνο. Οι άποικοι είναι μόνιμα εκτεθειμένοι σε ηλιακή ακτινοβολία που καταστρέφει το DNA, αλλά και σε μικρομετεωρίτες που κινούνται ταχύτερα από σφαίρες. Επιπλέον, οι θερμοκρασίες είναι εξουθενωτικές, καθώς αγγίζουν τους 127°C κάτω από τον ήλιο και πέφτουν στους -173°C στη σκιά, κάνοντας κάθε έξοδο χωρίς ειδική στολή μια καθαρή αποστολή αυτοκτονίας.

Το δέλεαρ της βαρύτητας και η τεχνολογία επιβίωσης

Ο μοναδικός λόγος για να ρισκάρει κανείς τη ζωή του εκεί είναι η χαμηλή βαρύτητα, η οποία ισούται μόλις με το 16% της γήινης. Αυτό κάνει τις εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων κατά 84% ευκολότερες. Μάλιστα, επειδή δεν υπάρχει ατμοσφαιρική αντίσταση, η αποικία μπορεί να εκτοξεύει φορτία στο διάστημα χωρίς καύσιμα, χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρομαγνητικούς επιταχυντές.

Για να στηθεί αυτή η πόλη, η ιδανική τοποθεσία είναι ο Νότιος Πόλος της Σελήνης. Εκεί, ο κρατήρας Shackleton προσφέρει μόνιμο ηλιακό φως για ενέργεια, άμεση επικοινωνία με τη Γη και παγιδευμένο πάγο που μετατρέπεται σε πόσιμο νερό. Τα ίδια τα σπίτια χτίζονται από γιγάντιους 3D εκτυπωτές, οι οποίοι μετατρέπουν το σεληνιακό έδαφος σε ένα πανίσχυρο τσιμέντο.

Η σκληρή καθημερινότητα 1.000.000 ανθρώπων

Παρά τις υποδομές, τα σχολεία και τα υδροπονικά θερμοκήπια, ο μεγαλύτερος εχθρός των κατοίκων είναι η ίδια η βιολογία τους. Η χαμηλή βαρύτητα αποσυνθέτει ραγδαία τους μύες και τα οστά. Η μόνη λύση για να κρατηθούν στη ζωή είναι η καθημερινή, υποχρεωτική παραμονή σε φυγοκεντρικούς θαλάμους που προσομοιώνουν τη βαρύτητα της Γης.

Η Luna Prime δεν είναι ο τελικός προορισμός, αλλά το πρώτο, σκληρό σκαλοπάτι της ανθρωπότητας πριν το επόμενο μεγάλο άλμα για τον Άρη.