Μυστήριο στην Αυστραλία με 6 μεταλλικές σφαίρες σε παραλία: Η Διαστημική Υπηρεσία αποκάλυψε την πιθανότερη προέλευσή τους

Έξι μεταλλικές σφαίρες εμφανίστηκαν σε παραλία της Αυστραλίας και οι θεωρίες άρχισαν να φουντώνουν σχετικά με την προέλευσή τους.

Η Διαστημική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευση των έξι μυστηριωδών μεταλλικών σφαιρών που βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην παραλία Forrest Beach, στα βόρεια της πολιτείας Κουίνσλαντ. Έπειτα από τις πρώτες έρευνες, η υπηρεσία εκτιμά ότι πρόκειται για δοχεία υψηλής πίεσης που ανήκαν σε διαστημικό πύραυλο εκτόξευσης και αποτελούν τμήμα συντριμμιών ξένου πυραυλικού σώματος, το οποίο επανεισήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η ανακάλυψη προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς τα αντικείμενα εντοπίστηκαν διάσπαρτα κατά μήκος της ακτογραμμής. Εξαιτίας του ενδεχομένου να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι αρχές δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας ακτίνας 50 μέτρων γύρω από κάθε σφαίρα και κάλεσαν τους πολίτες να μην τις πλησιάζουν ούτε να τις αγγίζουν σε καμία περίπτωση. Στη συνέχεια, ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία, εξοπλισμένα με στολές χημικής προστασίας, περισυνέλεξαν τα αντικείμενα ώστε να εξεταστούν με ασφάλεια.

Η πιθανότερη προέλευση των μεταλλικών σφαιρών

Σύμφωνα με την ASA, τα φυσικά χαρακτηριστικά των σφαιρών αλλά και το σημείο όπου εντοπίστηκαν συμφωνούν με εκείνα των δεξαμενών πίεσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα καυσίμων διαστημικών πυραύλων. Τα συγκεκριμένα δοχεία, γνωστά και ως space balls, κατασκευάζονται από εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά, όπως κράματα τιτανίου, ώστε να αντέχουν στις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα. Αυτή ακριβώς η ανθεκτικότητα εξηγεί γιατί μπορούν να επιβιώσουν από την πτώση τους στη Γη. Αφού αδειάσουν από το περιεχόμενό τους, είναι δυνατόν να επιπλέουν στη θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να παρασυρθούν και να καταλήξουν σε κάποια ακτή.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Παρότι οι ειδικοί έχουν πλέον κρίνει ότι τα αντικείμενα δεν αποτελούν κίνδυνο, η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία εξακολουθεί να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εξακριβώσει με ακρίβεια από ποιον πύραυλο προέρχονται και ποια χώρα πραγματοποίησε την αποστολή. Παράλληλα, οι αρχές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα παρόμοια συντρίμμια στην ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό καλούν τους κατοίκους να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εάν εντοπίσουν οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο και να αποφεύγουν κάθε επαφή μαζί του.

Κατά τα πρώτα στάδια της έρευνας είχαν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με τη φύση των σφαιρών. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για δεξαμενές καυσίμων ή συστήματα πίεσης, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιέχουν υπολείμματα υδραζίνης ή άλλων ιδιαίτερα τοξικών και εύφλεκτων προωθητικών υλικών. Για τον λόγο αυτό αντιμετωπίστηκαν εξαρχής ως δυνητικά επικίνδυνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την Αυστραλία. Το 2023, μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή που ξεβράστηκε σε παραλία της δυτικής Αυστραλίας αναγνωρίστηκε αργότερα ως τμήμα ινδικού διαστημικού πυραύλου. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ναμίμπια, όπου το 2011 βρέθηκε ένα μεταλλικό σφαιρικό αντικείμενο, το οποίο οι ειδικοί συνέδεσαν επίσης με το σύστημα καυσίμων ενός διαστημικού πυραύλου, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιου είδους συντρίμμια μπορούν περιστασιακά να καταλήγουν στη Γη μετά την επανείσοδό τους από το Διάστημα.

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