Ο Κωνσταντίνος Βήτα δίνει νέο ήχο στο «Pink Narcissus» για μία βραδιά στο Floyd

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στο Floyd μια ξεχωριστή συνάντηση κινηματογράφου και ζωντανής μουσικής.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν στο Floyd Live Music Venue την αποκατεστημένη 4K εκδοχή της ταινίας του James Bidgood, με ζωντανή συνοδεία από την πρωτότυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα.

Υπάρχουν ταινίες που σε προσκαλούν να χαθείς στον κόσμο τους. Το «Pink Narcissus» του James Bidgood είναι μία από αυτές: ένα κινηματογραφικό όνειρο γεμάτο χρώμα, φαντασία και επιθυμία. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο κόσμος αυτός αποκτά μια νέα μουσική διάσταση στο Floyd Live Music Venue, μέσα από τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Βήτα.

Στο πλαίσιο των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας, η ταινία του 1971 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη στην πρόσφατα αποκατεστημένη 4K εκδοχή της. Ο Κωνσταντίνος Βήτα θα συνοδεύσει ζωντανά την προβολή, παρουσιάζοντας την πρωτότυπη μουσική που συνέθεσε ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Οι εικόνες του Bidgood συναντούν τον ήχο του Κωνσταντίνου Βήτα

Ηλεκτρονικοί ήχοι, αναλογικοί παλμοί και λυρικές μελωδίες συνθέτουν το νέο ηχητικό τοπίο που χτίζει ο Κωνσταντίνος Βήτα πάνω στις ονειρικές εικόνες του «Pink Narcissus». Η μουσική του γίνεται μέρος της προβολής, ανοίγοντας έναν διάλογο με το ιδιαίτερο σύμπαν του Bidgood.

Η σύνθεση θα παρουσιαστεί αποκλειστικά εκείνο το βράδυ, δίνοντας στη συνάντηση κινηματογράφου και ζωντανής μουσικής τον χαρακτήρα μιας μοναδικής εμπειρίας.

Ένα κινηματογραφικό όνειρο που παραμένει ζωντανό

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στο διαμέρισμα του δημιουργού του, το «Pink Narcissus» αναδείχθηκε σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του queer underground κινηματογράφου. Τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα έντονα χρώματα και η camp αισθητική του διαμορφώνουν έναν κόσμο όπου η φαντασία μεταμορφώνει τον περιορισμένο χώρο σε σκηνικό ονείρου.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την πρώτη κυκλοφορία της, η ταινία διατηρεί τη δύναμή της ως ύμνος στην επιθυμία και την ανδρική ομορφιά. Στο Floyd, η αποκατεστημένη εικόνα της συναντά τη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα, σε μια βραδιά που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να τη γνωρίσει —ή να την ανακαλύψει ξανά— μέσα από μια νέα ακουστική εμπειρία.

Pink Narcissus x Κωνσταντίνος Βήτα

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου | Floyd Live Music Venue

Στο πλαίσιο των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας

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