Η Κίνα καταργεί το κλιματιστικό: Λανσάρει «ομίχλη» σε μεγάλο υψόμετρο που μειώνει τη θερμοκρασία έως και 8°C

Ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής ομίχλης σε ταράτσες κτηρίων στην Κίνα μειώνει την τοπική θερμοκρασία έως και οκτώ βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Στην κινεζική πόλη Γιουντσένγκ εφαρμόζουν ήδη μια εφεύρεση ικανή να μειώσει την τοπική θερμοκρασία του αέρα και των επιφανειών κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκεί, η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάνει τους 38 °C.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα σύστημα νεφελοποίησης που ελέγχεται από αισθητήρες, το οποίο εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού στις ταράτσες των κτιρίων, ψύχοντας τον αέρα και τις γύρω επιφάνειες κατά 5 έως 8 °C μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με αναφορές κινεζικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το India Today.

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Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία, οι έξυπνοι αισθητήρες ενεργοποιούν αυτόματα τον μηχανισμό ψύξης μέσω εξάτμισης. Και όχι, οι πεζοί δεν βρέχονται καθόλου, καθώς τα σταγονίδια είναι τόσο απίστευτα λεπτά που εξατμίζονται πριν αγγίξουν το έδαφος.

Καθώς εξατμίζεται, το νερό που αποβάλλεται από τα ακροφύσια των κτιρίων απορροφά τη θερμική ενέργεια από τον αέρα. Δηλαδή, διέπεται από την ίδια φυσική αρχή που χρησιμοποιεί το σώμα μας όταν ιδρώνει.

Το αποτέλεσμα; Αυτό το σύστημα καταφέρει να μειώσει τη θερμοκρασία των προσόψεων και των στεγών κατά 5 έως 8 βαθμούς μέσα σε λίγα λεπτά. Βέβαια, αυτή η ψύξη αναφέρεται στις τοπικές θερμοκρασίες του αέρα και των επιφανειών, επομένως δεν σημαίνει ότι τα διαμερίσματα θα είναι πιο δροσερά στον ίδιο βαθμό.

Λιγότερος ηλεκτρισμός, μεγαλύτερη κατανάλωση νερού

Το σύστημα καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τους συμπιεστές των παραδοσιακών κλιματιστικών και, επιπλέον, ψύχει το εξωτερικό περιβάλλον (αυλές, δρόμους, προσόψεις) καταπολεμώντας το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Ωστόσο, το αδύνατο σημείο αυτής της τεχνολογίας βρίσκεται στη μεγάλη κατανάλωση νερού. Σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε ξηρασία ή με έλλειψη υδάτινων πόρων, η σπατάλη χιλιάδων λίτρων νερού για ψεκασμό στον αέρα προκαλεί μεγάλη οικολογική συζήτηση και περιορίζει τη χρήση του σε πολύ κρίσιμες ώρες της ημέρας. Η βασική λύση θα μπορούσε να είναι η τεχνολογία αυτή να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλωμένο και φιλτραρισμένο νερό, ώστε να μην αποτελεί εστία αναπαραγωγής βακτηρίων.

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