Η γέφυρα των 1,7 δισ. ευρώ πάνω από τη θάλασσα που ενώνει δύο χώρες και περνά από τεχνητά νησιά

Μια εντυπωσιακή θαλάσσια γέφυρα 25 χιλιομέτρων ενώνει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν, περνώντας πάνω από τον κόλπο και τεχνητά νησιά.

Ένα εντυπωσιακό έργο υποδομής αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ συνδέει δύο διαφορετικές χώρες πάνω από τη θάλασσα. Η Γέφυρα Κινγκ Φαχντ (King Fahd Causeway) ενώνει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν και επιτρέπει στους οδηγούς να διασχίζουν οδικώς τον Κόλπο του Μπαχρέιν.

Η κατασκευή προσφέρει μια διαδρομή πάνω από τα νερά της περιοχής, με θέα στη θάλασσα, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χερσαίους συνδέσμους μεταξύ των δύο χωρών.

Ένα έργο που ξεκίνησε το 1981

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 1981 και τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το 1986. Η ονομασία της δόθηκε προς τιμήν του τότε βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πέθανε το 2005.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της, το έργο προκάλεσε αλλαγές στο Μπαχρέιν, καθώς η χώρα αναγκάστηκε να τροποποιήσει την παραδοσιακή κατεύθυνση κυκλοφορίας της. Η Σαουδική Αραβία οδηγούσε ήδη στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ενώ το Μπαχρέιν χρησιμοποιούσε την αριστερή.

Η ιδέα που γεννήθηκε το 1954

Η πρωτοβουλία για τη σύνδεση των δύο περιοχών είχε ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Το 1954, μετά από επίσκεψή του στο Μπαχρέιν, ο βασιλιάς Saud Bin Abdulaziz Al Saud θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία μιας θαλάσσιας σύνδεσης ανάμεσα στα δύο εδάφη.

Η υποδομή αποτελείται από πέντε γέφυρες και επτά επιχωματώσεις, διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Η συνολική διαδρομή έχει μήκος 25 χιλιόμετρα και συνήθως διανύεται με αυτοκίνητο σε χρόνο από 20 έως 45 λεπτά.

Τα τεχνητά νησιά στη μέση της διαδρομής

Κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν αρκετά τεχνητά νησιά που προσφέρουν υπηρεσίες στους ταξιδιώτες.

Ένα από αυτά είναι το Passport Island, όπου υπάρχουν εστιατόρια, όπως τα McDonald’s, δύο τζαμιά, κυβερνητικά κτίρια, πύργοι της ακτοφυλακής και διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου.

Το Μπαχρέιν αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος 33 φυσικών νησιών και περίπου 50 τεχνητών νησιών.

Ένα έργο με διάρκεια ζωής 75 ετών

Η γέφυρα σχεδιάστηκε ώστε να έχει προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 75 ετών, γεγονός που τοποθετεί το θεωρητικό τέλος λειτουργίας της στο 2061.

Ωστόσο, υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες για την παράταση της χρήσιμης ζωής της. Από το 2018, οι γυναίκες μπορούν επίσης να οδηγούν στη συγκεκριμένη διαδρομή, μετά την άρση της απαγόρευσης οδήγησης γυναικών στη Σαουδική Αραβία.

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