Η στιγμή που 47χρονος μαχαιρώνει δύο Ρομά στην Ημαθία: Νεκρός ο ένας (vid)

Νεκρός ένας 32χρονος Ρομά μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Ημαθία - Το βίντεο ντοκουμέντο του MEGA από τη συμπλοκή.

Τραγική κατάληξη είχε έντονος διαπληκτισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στην περιοχή της Κουλούρας στην Ημαθία.

Η ξαφνική συμπλοκή ανάμεσα σε τρεις άνδρες μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πεδίο μάχης, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και έναν τραυματία.

Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 47χρονος λογομάχησε έντονα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 32 και 62 ετών.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τον 47χρονο να βγάζει μαχαίρι και να επιτίθεται εναντίον τους. Κατά τη διάρκεια της τυφλής επίθεσης, ο 32χρονος δέχθηκε θανάσιμο πλήγμα, ενώ ο 62χρονος τραυματίστηκε επίσης σοβαρά από την τροπή που πήρε ο καυγάς.

Ασθενοφόρα μετέφεραν εσπευσμένα και τα δύο θύματα στο Νοσοκομείο της Βέροιας. Δυστυχώς, για τον 32χρονο νεαρό ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του. Ο 62χρονος εισήχθη άμεσα για νοσηλεία και παραμένει στο νοσοκομείο φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν ακαριαία, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 47χρονο δράστη, ενώ η επίσημη έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να φωτιστούν τα ακριβή κίνητρα πίσω από το φονικό.

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