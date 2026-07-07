Θεσσαλονίκη: Νεκρή 23χρονη μέσα σε διαμέρισμα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ στη Θεσσαλονίκη, όπου 23χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Νεάπολη. Δεν προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

Μια τραγική υπόθεση ερευνά η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό μίας 23χρονης γυναίκας νεκρής μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νεαρή, βουλγαρικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το μεσημέρι της Δευτέρας από οικείο της πρόσωπο, το οποίο μετέβη στο διαμέρισμα έπειτα από ανησυχία που εξέφρασαν οι γονείς της, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και η πρώτη αυτοψία.

Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού, αλλά και τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, τα ευρήματα της οποίας θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της έρευνας.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση.

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