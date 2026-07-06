Οδηγός ταξί ζήτησε 80€ χωρίς ταξίμετρο και έφυγε με ανοιχτό πορτμπαγκάζ για να μην δουν τις πινακίδες του (vid)

Οδηγός ταξί στην Αθήνα χρέωσε δύο νεαρούς 80 ευρώ για τη διαδρομή ΚΤΕΛ Κηφισός-Πειραιάς χωρίς ταξίμετρο, κατεβάζοντάς τους στη μέση του δρόμου.

Τα περιστατικά αυθαιρεσίας από ορισμένους επαγγελματίες οδηγούς ταξί συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ένα τέτοιο περιστατικό-καταγγελία παρουσίασε το Live You.

Τα θύματα ήταν δύο νεαροί που επιβιβάστηκαν από τον Κηφισό με προορισμό τον Πειραιά, διαδρομή που εξελίχθηκε σε ένα αδιανόητο παραλήρημα του οδηγού.

80 ευρώ από ΚΤΕΛ για Πειραιά, χωρίς ταξίμετρο

Οι δύο νεαροί πήραν ταξί από το ΚΤΕΛ του Κηφισού με προορισμό τον Πειραιά. Επειδή, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Αθήνα έχει πάντα κίνηση το μεσημέρι, ο οδηγός τους είπε πως θα τους χρεώσει 40 ευρώ, χωρίς να ανοίξει το ταξίμετρο.

Παρά την «βαρβάτη» τιμή, οι νέοι συμφώνησαν, μιας και είχε ήδη ξεκινήσει η κούρσα τους, να συνεχίσουν. Όμως, λόγω της αυξημένης κίνησης στο Ποτάμι, ο οδηγός τους διπλασίασε το κόστος, πηγαίνοντάς το στα 80 ευρώ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σε αυτή τη διαδρομή και χάνω άλλες κούρσες».

Οι νεαροί αντέδρασαν: «Δεν γίνεται αυτό που λέτε, δεν έχετε πατήσει καν το ρολόι να γράφει και θα μας πάρετε 80 ευρώ;», είπαν και εκείνος απάντησε: «Κουμάντο εδώ κάνω εγώ».

Υπάρχει οπτικό υλικό από τον διάλογο: Έφυγε με ανοιχτό πορτ παγκάζ για να μην δουν την πινακίδα του

Με το έτσι θέλω, ο οδηγός αποφάσισε να τους κατεβάσει στη μέση της διαδρομής και αποχώρησε με ανοιχτό το πορτ παγκάζ, ώστε να μην καταγράψουν την πινακίδα του.

Ευτυχώς, για εκείνους, τον βιντεοσκοπούσαν, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και το υλικό έχει φτάσει στο Σ.Α.Τ.Α. (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής).

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