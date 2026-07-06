Βίντεο που δεν το χωρά ο νους: 22χρονος από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε άγρια περαστικό 50χρονο στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα, θα το ξαναέκανα»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, τόσο για τη βιαιότητα της επίθεσης όσο και για τις φερόμενες δηλώσεις του κατηγορουμένου.

Ένας 55χρονος άνδρας δίνει μάχη για την ανάρρωσή του έπειτα από μια πρωτοφανή επίθεση με μαχαίρι στο Μιλάνο, με τις ιταλικές Αρχές να κάνουν λόγο για προμελετημένη απόπειρα ανθρωποκτονίας χωρίς εμφανές κίνητρο. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία, ενώ οι δηλώσεις που αποδίδονται στον φερόμενο δράστη έχουν εντείνει την ανησυχία.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, ένας 22χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση, κατά την οποία ο 55χρονος δέχθηκε περίπου 20 μαχαιριές σε κεφάλι, λαιμό, θώρακα και κοιλιακή χώρα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο νεαρός πλησίασε το θύμα χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση και εξαπέλυσε την επίθεση αιφνιδιαστικά.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από μπαρ στο Μιλάνο, όπου ο 55χρονος βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του για πρωινό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο φερόμενος δράστης είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μπαλακλάβα και κρατούσε μαχαίρι με λεπίδα μήκους 21 εκατοστών.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της σκληρότητας των εικόνων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα, όπου υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, οι γιατροί εκτιμούν ότι η πορεία της υγείας του είναι πλέον σταθερή και δεν αναμένονται μόνιμες επιπλοκές.

Οι κατηγορίες και οι δηλώσεις που ερευνώνται

Σε βάρος του 22χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και ότι ο δράστης αναζητούσε ένα τυχαίο θύμα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης δηλώσεις που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς, λέγοντας ότι «το απόλαυσε» και ότι θα το επαναλάμβανε όταν αποφυλακιστεί. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της έρευνας και εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, σχολίασε δημόσια ότι, εφόσον οι συγκεκριμένες δηλώσεις επιβεβαιωθούν, ο κατηγορούμενος δεν θα πρέπει να αποφυλακιστεί ποτέ.

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