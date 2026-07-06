Λαγοκέφαλος δάγκωσε 64χρονη στο λαιμό σε παραλία της Πάτρας

Γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά από δάγκωμα ψαριού κοντά στην καρωτίδα ενώ κολυμπούσε.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Πάτρα, μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία της Πλαζ, όταν μια 64χρονη γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε δάγκωμα από ψάρι που εκτιμάται πως ήταν λαγοκέφαλος, την ώρα που κολυμπούσε.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την περιγραφή της, όλα συνέβησαν κατά την πρώτη της βουτιά στη θάλασσα το πρωί της Κυριακής. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία του ψαριού μέσα στο νερό, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί δάγκωμα στον λαιμό, σε σημείο ιδιαίτερα κοντά στην καρωτίδα.

Η 64χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησαν το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο για τραύματα από θαλάσσια ζώα. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της δομής, χορηγήθηκαν αντιτετανικός ορός και αντιβίωση, ενώ το περιστατικό επιβεβαιώθηκε και από δεύτερη λουόμενη που βρισκόταν στο σημείο.

Το συμβάν έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι από τις πιο πολυσύχναστες της περιοχής, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Η γυναίκα παραμένει σοκαρισμένη από όσα βίωσε, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρότερη επιπλοκή στην υγεία της.

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