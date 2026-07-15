Χαλκιδική: Νεκρός και ο πατέρας που τραυματίστηκε στο τροχαίο - Χάθηκε μία οικογένεια στην άσφαλτο
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Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο πατέρας της οικογένειας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική.
Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο πατέρας της οικογένειας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
Aπό τα χαλάσματα του οχήματός τους είχαν ανασυρθεί νωρίτερα νεκροί η μητέρα και το βρέφος, ενώ σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται ο ανήλικος γιος.
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