Χαλκιδική: Νεκρός και ο πατέρας που τραυματίστηκε στο τροχαίο - Χάθηκε μία οικογένεια στην άσφαλτο

Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο πατέρας της οικογένειας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική.

Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο πατέρας της οικογένειας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Aπό τα χαλάσματα του οχήματός τους είχαν ανασυρθεί νωρίτερα νεκροί η μητέρα και το βρέφος, ενώ σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται ο ανήλικος γιος.

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