Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον λήστεψαν στο Μενίδι (vid)

Ο 22χρονος είχε διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ευρώπη χωρίς προβλήματα, όμως μια διαδρομή που του έδειξε το GPS στο Μενίδι κατέληξε σε ληστεία.

Ένα ταξίδι που είχε σχεδιάσει να κρατήσει επτά μήνες και να τον οδηγήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη με μοναδικό μέσο το ποδήλατό του, μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 22χρονο Γάλλο, κατά τη διέλευσή του από την Αττική.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο νεαρός είχε ήδη διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, μία λανθασμένη διαδρομή που του υπέδειξε το GPS τον οδήγησε στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας στο Μενίδι, όπου βρέθηκε μέσα σε καταυλισμό χωρίς να γνωρίζει την περιοχή.

Πώς έγινε η ληστεία

Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, περικυκλώθηκε από ομάδα ατόμων που του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό απαραίτητο για να συνεχίσει το ταξίδι του.

«Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS μου έδειξε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω. Περίπου πέντε ή έξι γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω και πήραν το τσαντάκι μου που είχα μέσα το κινητό μου», περιέγραψε ο ίδιος στο Star.

Η ληστεία τον άφησε χωρίς κινητό τηλέφωνο και χωρίς βασικά αντικείμενα. Άνθρωπος από το περιβάλλον του περιέγραψε την κατάστασή του λέγοντας πως ήταν «μόνος του σε μια ξένη χώρα, χωρίς να μιλάει τη γλώσσα, φοβισμένος, τρομαγμένος».

Με τη βοήθεια περαστικού, ο 22χρονος κατάφερε να μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα, αξιοποιώντας την περιγραφή που έδωσε για τους δράστες, ενώ μετέβησαν μαζί του στο σημείο της επίθεσης προκειμένου να αναζητήσουν στοιχεία και τα κλοπιμαία.

Παρά τη δυσάρεστη εμπειρία που βίωσε στην Ελλάδα, ο νεαρός αποφάσισε να μην εγκαταλείψει το εγχείρημά του και συνεχίζει το ταξίδι του, κουβαλώντας όμως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ευρωπαϊκής του διαδρομής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ