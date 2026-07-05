Σοκ στην Κρήτη: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σοκ στον δημοσιογραφικό κόσμο μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 46χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο.

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Η δημοσιογράφος εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, κατέβηκε στο γκαράζ και επιβιβάστηκε στο όχημά της, όπου λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή της.

Τα πρώτα στοιχεία και το «αντίο» των συναδέλφων της

Σύμφωνα με το Cretalive, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της, δείχνοντάς την να ανεβαίνει αρχικά στο σπίτι και στη συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ, όπου βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό της. Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ιατροδικαστική επιβεβαίωση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την εξέταση που έχει παραγγελθεί.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία της Κρήτης, εργαζόμενη στην ΚΡΗΤΗ TV, την εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και το Neakriti.gr. Συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, με έντονη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, γεγονός που κάνει ακόμη μεγαλύτερο το σοκ από την ξαφνική απώλειά της.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των συναδέλφων της αποτυπώνει το κλίμα οδύνης που επικρατεί στον δημοσιογραφικό οργανισμό όπου εργαζόταν:

«Καλό ταξίδι... Θα σ αγαπάμε για πάντα...

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα "Νέα Κρήτη" πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ TV, το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπός μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ...

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένειά της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ TV.

Τα λόγια και οι γραμμές είναι δύσκολο να γραφτούν αυτή τη στιγμή...»

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