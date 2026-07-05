Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στο Κορωπί: Κουμπάρα φίλησε τον ιερέα την ώρα του μυστηρίου

Ένα απρόσμενο περιστατικό διέκοψε για λίγα λεπτά γάμο στο Κορωπί, όταν η κουμπάρα, προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην εκκλησία.

Ένας γάμος που ξεκίνησε κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις εξελίχθηκε σε μια ιστορία που δύσκολα θα ξεχάσουν οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους. Και ο ιερέας. Βασικά, κυρίως ο ιερέας...

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Ekklisia Online, η τελετή στο Κορωπί διακόπηκε προσωρινά όταν η κουμπάρα προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση απέναντι στον ιερέα.

Η κουμπάρα φιλούσε... αδιάκριτα

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η 31χρονη είχε φτάσει στην εκκλησία σε ιδιαίτερα εύθυμη κατάσταση, λέγοντας στη νύφη ότι ερχόταν απευθείας από ολονύχτιο γλέντι. Παράλληλα, φέρεται να τη διαβεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ανταποκριθεί κανονικά στα καθήκοντά της ως κουμπάρα.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, όμως, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα πάντα με το Ekklisia Online, τη στιγμή που ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα και να συνεχίσει την τελετή, η 31χρονη άρχισε να φωνάζει, διέκοψε το μυστήριο και στη συνέχεια πλησίασε τον κληρικό, φιλώντας τον αιφνιδιαστικά στο στόμα!

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αμηχανία μέσα στον ναό, με το ζευγάρι και τους καλεσμένους να παρακολουθούν αποσβολωμένοι όσα συνέβαιναν. Ο ιερέας, όπως αναφέρεται, σταμάτησε προσωρινά την τελετή και ζήτησε τη συνδρομή των παρευρισκομένων προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κουμπάρα οδηγήθηκε εκτός της εκκλησίας, όπου συγγενείς και φίλοι προσπάθησαν να τη συνεφέρουν δίνοντάς της νερό και καφέ. Λίγα λεπτά αργότερα, το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά, με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου, ώστε το ζευγάρι να ολοκληρώσει τον γάμο του χωρίς άλλα απρόοπτα.

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