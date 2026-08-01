Τρία τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό: Εκκενώθηκε η Ψάθα - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ρέθυμνο

Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε Βοιωτία και Πόρτο Γερμενό.

Πύρινος εφιάλτης σε εξέλιξη στην Ελλάδα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πόρτο Γερμενό και Βοιωτία. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, κάτοικοι απομακρύνθηκαν με μηνύματα του 112, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια και μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε Βοιωτία και άλλα μέτωπα, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

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