Πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό: «Έχουν καεί πάνω από 150 σπίτια - Μας περικύκλωσε σε 5 λεπτά»

Δραματικές είναι οι μαρτυρίες από το Πόρτο Γερμενό, όπου η καταστροφική πυρκαγιά άφησε πίσω της δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες.

Με τις φλόγες να συνεχίζουν να απειλούν κατοικίες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να κρατούν σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το Πόρτο Γερμενό βιώνει μία από τις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων ετών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 150 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά , ενώ οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

«Μας περικύκλωσε μέσα σε πέντε λεπτά»

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστών.

Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν το μέτωπο άλλαξε αιφνιδιαστικά πορεία.

«Νομίζαμε πως την είχαμε ελέγξει και δεν θα έμπαινε στον οικισμό, όμως τελικά η φωτιά μάς περικύκλωσε σε πέντε λεπτά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής, περισσότερες από 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή ώστε να διαπιστωθεί ποιες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και ποιες έχουν υποστεί μερικές ζημιές.

Οι θυελλώδεις άνεμοι «καθήλωσαν» τα εναέρια μέσα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πυρκαγιάς έπαιξαν οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, που δυσκόλεψαν τόσο τις επίγειες επιχειρήσεις όσο και τις ρίψεις από αέρος.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Παγώνης: «Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν για πολύ λίγο» και συμπλήρωσε: «Τα εναέρια μέσα λειτούργησαν μόνο για περίπου μία ώρα, γιατί οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί».

Οι συνεχείς ριπές ανέμου ευνοούν τις αναζωπυρώσεις, μεταφέροντας καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργώντας διαρκώς νέες εστίες.

«Τα καμένα διπλοκαίγονται»

Ο αντιδήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στο φαινόμενο των συνεχών αναζωπυρώσεων, το οποίο δυσκολεύει αφάνταστα το έργο των πυροσβεστών.

«Τα καμένα διπλοκαίγονται».

Η φράση του αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, όπου ακόμη και σημεία που είχαν θεωρηθεί ασφαλή αναζωπυρώνονται εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκατοντάδες διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να καίνε στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σε μία από τις αναζωπυρώσεις οι φλόγες πέρασαν σε αυλή κατοικίας και στη συνέχεια τύλιξαν το σπίτι.

«Φοβηθήκαμε ότι θα ζήσουμε νέο Μάτι»

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο μέτωπο.

«Δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20-30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν».

Παράλληλα, βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει πυροσβεστικό όχημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ στην περιοχή ακούγονταν εκρήξεις για αρκετή ώρα.

Νέα εκκένωση και τεράστια κινητοποίηση

Λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους της Λιβαδόστρας Βοιωτίας να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω αναζωπύρωσης του μετώπου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 325 πυροσβέστες, 18 ομάδες δασοκομάντος, δεκάδες εθελοντές και 92 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, όταν το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα βαριές, καθώς η πυρκαγιά εκτιμάται ότι έχει κάψει περισσότερα από 50.000 στρέμματα, μετατρέποντας μία τεράστια έκταση σε στάχτη.

Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, η μάχη με τις πυρκαγιές συνεχίζεται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Στην Αιγιάλεια οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ στο Ρέθυμνο η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη, χωρίς όμως η φωτιά να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, καθώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για νέα μέτωπα. Οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κρατώντας ολόκληρο τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.