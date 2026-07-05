Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Συνελήφθη 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά (vid)

Εφιαλτική νύχτα βίωσαν οι κάτοικοι στο Ωραιόκαστρο, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (04/07) μετατράπηκε γρήγορα σε έναν ανεξέλεγκτο πύρινο εφιάλτη.

Εξαιρετικά κρίσιμη και επικίνδυνη εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κινούμενη απειλητικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν δραματικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μαζικές εκκενώσεις και επιχείρηση πόρτα-πόρτα

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του 112, εκδίδοντας μήνυμα για την απομάκρυνση των πολιτών από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου με κατεύθυνση προς το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Την ίδια ώρα, στον οικισμό Φιλοθέη, οι πυροσβέστες επιχείρησαν πόρτα-πόρτα προκειμένου να απομακρύνουν έγκαιρα και με ασφάλεια όλους τους κατοίκους από τα σπίτια τους.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η προληπτική εκκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμονας». Συνολικά 157 τρόφιμοι και το προσωπικό απομακρύνθηκαν με λεωφορεία. Οι 120 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο «Κονταξοπούλειο» και οι υπόλοιποι 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τους κατάκοιτους ασθενείς να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα.

Η φωτιά πήρε γρήγορα χαρακτηριστικά βιομηχανικής πυρκαγιάς, καθώς επεκτάθηκε σε περιοχή όπου στεγάζονται εργοστάσια, βιοτεχνίες, αποθήκες, βενζινάδικα και συνεργεία αυτοκινήτων. Η παρουσία τεράστιων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις, με τις φλόγες να τυλίγουν ήδη σπίτια και ένα κτίριο βιοτεχνίας. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική, ενώ ο ουρανός έχει βαφτεί κόκκινος και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση.

Συνελήφθη 76χρονος

Ένας ημεδαπός 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη από τις Αρχές. Κατόπιν της έρευνας, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, μαζί με εθελοντές και μηχανήματα έργου του Στρατού και της Περιφέρειας. Η νύχτα έθεσε εκτός μάχης τα εναέρια μέσα, κάνοντας την προσπάθεια ακόμα πιο δύσκολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 17 σχεδόν ταυτόχρονα στην Κεντρική Μακεδονία, διασπώντας τις διαθέσιμες δυνάμεις.

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