«Απαράδεκτη εικόνα»: Άδωνις Γεωργιάδης κατά Στέλιου Ρόκκου για το βιντεοκλίπ χωρίς κράνος

Το νέο βιντεοκλίπ του Στέλιου Ρόκκου προκάλεσε αντιδράσεις, με τον υπουργό Υγείας να ζητά να σταματήσει η προβολή τέτοιων εικόνων.

Το νέο βιντεοκλίπ του Στέλιου Ρόκκου για το τραγούδι «Πιο Πολύ» βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, όχι για το μουσικό του περιεχόμενο, αλλά για τις εικόνες που δείχνουν τον γνωστό καλλιτέχνη να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς προστατευτικό κράνος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Η συγκεκριμένη σκηνή προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υποστήριξε ότι τέτοιες εικόνες στέλνουν λάθος μήνυμα στο κοινό και ειδικά στους νεότερους οδηγούς.

«Η εικόνα είναι απαράδεκτη»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι σέβεται τόσο τον Στέλιο Ρόκκο όσο και την καλλιτεχνική ελευθερία, ωστόσο εκτίμησε ότι η προβολή ενός αναβάτη χωρίς κράνος σε βιντεοκλίπ δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή.

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι δημόσιες προσωπικότητες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νέων, σημειώνοντας πως ο μιμητισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις επιλογές τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Έκκληση για χρήση κράνους

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η χρήση κράνους εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα προστασίας των αναβατών, υπογραμμίζοντας ότι καθημερινά χάνονται ανθρώπινες ζωές σε τροχαία δυστυχήματα.

Στην ανάρτησή του ανέφερε πως πρέπει να σταματήσει η αναπαραγωγή εικόνων που παρουσιάζουν την οδήγηση χωρίς κράνος ως κάτι φυσιολογικό ή ελκυστικό και κάλεσε όλους να στηρίξουν μια κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Μάλιστα απηύθυνε προσωπική έκκληση προς τον Στέλιο Ρόκκο να συμβάλει και ο ίδιος στην προώθηση της χρήσης κράνους, αντί να μεταδίδονται εικόνες που μπορεί να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… July 5, 2026

Το νέο βιντεοκλίπ του Στέλιου Ρόκκου

Το τραγούδι «Πιο Πολύ» κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουνίου και αποτελεί τη νέα δισκογραφική δουλειά του Στέλιου Ρόκκου, με τον ίδιο να επιλέγει να διαθέσει το κομμάτι δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ως ένα δώρο προς τους θαυμαστές του.

Μέχρι στιγμής ο γνωστός τραγουδιστής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις επικρίσεις που προκάλεσαν οι συγκεκριμένες σκηνές του βιντεοκλίπ.

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