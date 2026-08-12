Κριστιάνο Ρονάλντο - Χεορχίνα Ροντρίγκεθ: Από την πώληση τσαντών Gucci, στα εκατομμύρια και τον γάμο
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Από τη γνωριμία τους το 2016 στη Μαδρίτη μέχρι την οικογενειακή ζωή τους στη Σαουδική Αραβία: Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το διάσημο ζευγάρι.
Έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες, ένα μοντέλο από την Ισπανία με αργεντίνικη καταγωγή, παντρεύτηκαν σήμερα στο Κασκαΐς, κοντά στη Λισαβόνα. Από τη γνωριμία τους το 2016 στη Μαδρίτη μέχρι την οικογενειακή ζωή τους στη Σαουδική Αραβία, ο πέντε φορές τιμηθείς με τη Χρυσή Μπάλα αθλητής και η πρώην πωλήτρια που έγινε ινφλουένσερ έχουν ευρέως εκθέσει στα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση τους.
Ακολουθούν πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το διάσημο ζευγάρι.
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@Photo credits: Associated Press
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