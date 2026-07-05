Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο (vid)

Ένα φιλόδοξο έργο αποκατάστασης στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιεί τεχνητούς υφάλους και χιλιάδες στρείδια για να αναζωογονήσει το κατεστραμμένο θαλάσσιο οικοσύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για χρόνια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ξεχαστεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν περάσει δεκαετίες χωρίς επενδύσεις ή εξειδικευμένες μελέτες γι' αυτά. Μέχρι τώρα, καθώς ένα έργο αποκατάστασης επιδιώκει, μέσω 20 κύβων-υφάλων από ανθεκτικό υλικό, να δημιουργήσει μια φυσική βάση όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν χιλιάδες θαλάσσιοι οργανισμοί, ανακτώντας την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.

Μέσα σε αυτή την πανίδα, στόχος είναι να επιστρέψουν τα στρείδια. Για τον σκοπό αυτό, απελευθερώθηκαν 35.000 νεαρά στρείδια και τοποθετήθηκαν 40 τόνοι κοχυλιών, ώστε να λειτουργήσουν ως στρώμα και ο νέος ύφαλος να αρχίσει να ζωντανεύει. Πρόκειται για μια πρώτη φάση αποκατάστασης που αναμένεται να στεφθεί με επιτυχία.

Η σημαντικότητα των στρειδιών για το οικοσύστημα και η υπερεκμετάλλευσή τους

Τα στρείδια, εκτός από γαστρονομική λιχουδιά, αποτελούν επαγγελματικά φίλτρα νερού. Οι κύβοι-ύφαλοι για στρείδια, σχεδιασμένοι ειδικά για αυτόν τον σκοπό, στοχεύουν στην αποκατάσταση των πληθυσμών τους και στην αναζωογόνηση των υφάλων τους στη Βόρεια Θάλασσα. Το έργο επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα του νερού να αυξήσει τη βιοποικιλότητα και να υποστηρίξει τα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής των ψαριών.

Οι ύφαλοι των αυτόχθονων στρειδιών εξαφανίστηκαν από την περιοχή πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, η απώλεια βιοτόπων, η υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση και οι ασθένειες έχουν προκαλέσει μείωση μεγαλύτερη από 95% στον αριθμό των αυτόχθονων στρειδιών από τον 19ο αιώνα.

Αυτό το πρόβλημα ξεπερνά τις βρετανικές ακτές, καθώς μια πρόσφατη αξιολόγηση από τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διαπιστώσει ότι αυτά τα άλλοτε ακμάζοντα οικοσυστήματα έχουν καταρρεύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Λόγω κυρίως της ιστορικής υπερεκμετάλλευσης, η οποία επιδεινώθηκε από την κακή ποιότητα του νερού και τις ασθένειες, ο βυθός της θάλασσας είναι πλέον μια επίπεδη και στείρα έκταση ιζημάτων με ελάχιστη ποικιλότητα. Τα ενδιαιτήματα των υφάλων στρειδιών στην Ευρώπη είναι τόσο διάσπαρτα και υποβαθμισμένα που, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπως η Νορβηγία και η Σουηδία, τα στρείδια βρίσκονται ως επί το πλείστον απομονωμένα ή σε μικρές ομάδες.

Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των πληθυσμών στρειδιών παρουσιάζει πυκνότητες μικρότερες από ένα άτομο ανά τετραγωνικό μέτρο. Όταν εντοπίζονται συγκεντρωμένα, αυτές οι ομάδες στρειδιών καλύπτουν λιγότερο από 0,1 εκτάρια.

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