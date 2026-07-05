Έγινε κι αυτό: Ο Γκάλης εμφανίστηκε στη συναυλία των Ημισκουμπρίων! (vid)

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Ημισκουμπρίων προβλήθηκε βίντεο με τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έστειλε τις ευχές του στο συγκρότημα.

Η χθεσινή συναυλία των Ημισκουμπρίων είχε όλα όσα περιμένει κανείς από ένα live τους: ρυθμό, νοσταλγία, χιούμορ και μια γερή δόση από τα 90s. Είχε όμως και μια έκπληξη που κανείς στο κοινό δεν μπορούσε να προβλέψει.

Ο Νίκος Γκάλης στα Ημισκούμπρια

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η ροή του προγράμματος διακόπηκε για να προβληθεί στις γιγαντοοθόνες της σκηνής ένα exclusive βίντεο. Στην οθόνη εμφανίστηκε ο Νίκος Γκάλης.

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών επέλεξε να στείλει το δικό του προσωπικό μήνυμα στο συγκρότημα, στέλνοντας τις θερμότερες ευχές του και υπογράφοντας μία μπάλα μπάσκετ, η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία.

Η κίνηση αυτή του Γκάλη κρύβει πίσω της μια πολύ ωραία ιστορία, καθώς η σχέση των Ημισκουμπρίων με το μπάσκετ και τον θρύλο είναι γνωστή, καθώς έχουν χιλιοτραγουδήσει το «μπάσκετ με τον Γκάλη».

Χρόνια μετά, ο ίδιος ο Νίκος Γκάλης επέστρεψε αυτή την αγάπη με τον πιο όμορφο τρόπο. Για τον Μιθριδάτη, τον Μεντζέλο και τον Πρύτανη, η στιγμή αυτή ήταν προφανώς μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση, ενώ για όσους βρέθηκαν εκεί, ήταν μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, που απέδειξε ότι η ποπ κουλτούρα και ο αθλητισμός στην Ελλάδα παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα.

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