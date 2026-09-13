«In Flux»: To LP αυτό δεν σταματάει!

Το Gazzetta άκουσε τη νέα δισκογραφική δουλειά, «In Flux», του Jaul. Εξαιρετική δουλειά που αξίζει να ανακαλύψετε. Κυκλοφορεί από «Pineline Music Lab».

Η ροή έχει σημασία σε αυτή τη ζωή. Ένας ράπερ, δυο, τρεις, πολλοί, χίλιοι και μόνο ένας λέει ότι είναι εξπέρ. Μα, κανείς δεν θέλει να συγκριθεί με τίποτα και με κανένα, μόνος προχωρά, δημιουργεί και σε in flux κατάσταση ζει. Και ο στίχος, το μπιτ ρέουν, φεύγουν, εκπνέουν και ξανά φεύγουν, εκπνέουν, ρέουν. Και ο τυπάς που θέλει να λέγεται MC «πίνει» ρίμες και οι φίλοι του, η κοινωνία και ο εαυτός του είναι συνέχεια στο πίνε-πίνε και δίνε-δίνε. Το κίνημα των ράπερ δεν παραδέχεται τον εξπέρ και αν βρει του είδους τον μετρ θα πει ρε σεις, πάρτε το 100, ο τύπος θέλει φυλάκα και κάγκελο!

Τα προηγούμενα οι ραπάδες τα κρατάνε για τον εαυτό τους και ξορκίζουν το απίθανο, να έρθει η στιγμή δηλαδή που θα πατήσουν το 1χχ. Οι πολλοί, ωστόσο, βρίσκονται στον ένα και ο ένας στους πολλούς και αν είναι να πάρεις ένα αριθμό γράψε αυτόν: 2Χ2Χ. Βάλε τα μηδενικά και αφαίρεσε ό,τι δεν γνωρίζεις. Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, και άσε τον Jaul να σου δείξει τον δρόμο, τον τρόπο, τον τόπο, τον στόχο, τον δίσκο, το πώς γκρεμίζουνε τον τοίχο, το πώς ταράζουνε τον ύπνο... Το «In Flux» [από Pineline Music Lab] παίζει και πουθενά δεν κολλάει.

Δέχεσαι την ασταμάτητη ραπ κίνηση

Πάμε αμέσως στο πώς μας έκανε να νιώσουμε ο νέος δίσκος του Jaul. To «In Flux» είναι πολύ απλά γαμάτο! Όταν το συναίσθημα και η σκέψη ενώνονται, σε αυτή την ανεπεξέργαστη αποτίμηση καταλήγεις. Τώρα θα μου πείτε ότι είμαι υπερβολικός και δεν θα σας αντικρούσω. Ένα θα γράψω: όταν καλλιτεχνικό έργο, εν προκειμένω ένας ραπ δίσκος, σε κάνει να νιώθεις όμορφα από την αρχή ως το τέλος, τότε κάτι πολύ καλό έχει συμβεί. Το LP αυτό απαντάει με τον τρόπο του στο διαχρονικό αίτημα του κοινού που λέει, εν χορώ, για έναν ράπερ που αγαπάει βγάλε τον δίσκο! Βγάλε τον δίσκο!

Ο μάγκας Jaul, μέλος των Δύο_μηδέν_δύο_μηδέν, μας δίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά που τιμά το χιπ-χοπ ως το μεδούλι. Εναλλαγές μουσικών υφών, αφοπλιστική αμεσότητα στο delivery και καλά δομημένες ραπ ιστορίες. Η κλασική προσέγγιση, free style πνεύμα και ρίμες που εκτοξεύονται ωμά πάνω σε boom bap μοτίβα, και οι εσωτερικές-εξωτερικές διαπιστώσεις, ταραχές, του καλλιτέχνη. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα προσωπικό και σε πάει από το λυρικό στο αληθινά in your face. Η ισορροπία αυτή κάνει τον ράπερ αληθινό, ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα που δεν μπορείς παρά να ακούσεις και δεχτείς την ασταμάτητη κίνησή του.

Ορμητικός και μελωδικός

Το άλμπουμ αποτελείται από 12 κομμάτια και όπως διαβάζουμε στο rapnroll «τη μουσική παραγωγή να υπογράφει εξ ολοκλήρου ο KK. Την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Incognito M. στο Pineline Music Lab. Στο δίσκο συμμετέχουν οι Unwound, Stolen Mic, Incognito M., Μάριος Νταβέλης (Fundracar), Άσαρκος (Βήτα Πεις/Τρίτος Οφθαλμός), Ταφ Λάθος & Θήτα Ρο (Taburo Bota). Στη διεύθυνση φωτογραφίας βρίσκονται οι Alki Papastathopoulos & Areti Papaioannou. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε το Nove Graphics».

Με ένα intro αποφασιστικό σε προετοιμάζει γι’ αυτό που έρχεται. Μέχρι το όγδοο κομμάτι ακούμε το απλό και ορμητικό ραπ, αυτό που ακούγεται καθαρά ο στίχος, το μπιτ και το ωμό ύφος. Από κει και μετά το μουσικό παρασκήνιο γίνεται πιο μελωδικό, ο ήχος του πιάνου κυριαρχεί και ο Jaul δείχνει ότι μπορεί να σε συγκινήσει, να σε ταξιδέψει να σε πάρει μαζί του εν κινήσει.

*Ο Jaul σε Spotify, YouTube, Instagram

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορείς από το rapnroll.gr