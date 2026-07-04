Όλοι (ξανα)μιλούν για τα 2ο Sold Out από τα Ημισκούμπρια και τη βόλτα του Μιθριδάτη με ένα φουσκωτό: Ο συνολικός αριθμός θεατών στις δυο συναυλίες

Η δεύτερη sold out συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens 2026 πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, με περισσότερους από 25.000 θεατές.

«Κι ήταν όλοι τους εκεί...», ο στίχος των Ημισκούμπρια ταίριαξε στην εικόνα της Πλατείας Νερού, όπου περισσότεροι από 25.000 θεατές βρέθηκαν στη δεύτερη sold out συναυλία του συγκροτήματος. Οι Μιθριδάτης, Δημήτρης Μεντζέλος και Πρύτανης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από όλη τη διαδρομή τους και το κοινό να συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας τους στίχους, ακολουθώντας τον ρυθμό και νοσταλγώντας καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Κατά τη διάρκεια του live, ο Δημήτρης Μεντζέλος ανέφερε πως «τα τραγούδια των Ημίζ ανήκουν πλέον σε εσάς όλους, εμείς απλώς τα εκτελούμε», με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά.

Η στιγμή με τη φουσκωτή βάρκα

Από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση του Μιθριδάτη πάνω σε φουσκωτή βάρκα. Ο καλλιτέχνης κατέβηκε από τη σκηνή την στιγμή που ερμήνευαν το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» το και πέρασε πάνω από το πλήθος, με τους θεατές να τον μεταφέρουν σηκωμένο στα χέρια.

Η εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αστείες στιγμές της βραδιάς.

Οι αφιερώσεις και οι καλεσμένοι

Στη διάρκεια της συναυλίας προβλήθηκε βίντεο με τον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έστειλε τις ευχές του στο συγκρότημα. Παράλληλα, οι Ημισκούμπρια αφιέρωσαν τη βραδιά στη μνήμη της μητέρας του Δημήτρη Μεντζέλου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από το live δεν έλειψαν και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, καθώς το «παρών» έδωσαν η Ευρυδίκη και ο Μιχάλης Παπαθανασίου των Goin' Through.

Δύο sold out για τα 30 χρόνια

Οι δύο συναυλίες των Ημισκούμπρια στο Release Athens πραγματοποιήθηκαν με sold out εισιτήρια, περισσότεροι από 50.000 θεατές, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή έπειτα από αρκετά χρόνια. Το επετειακό πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία τους, ενώ το κοινό αποτελούνταν από θεατές διαφορετικών ηλικιών, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική τους εξακολουθεί να προσελκύει τόσο παλαιότερους όσο και νεότερους φίλους του συγκροτήματος.

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία, τα τραγούδια τους συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά, θυμίζοντας τις πιο ανέμελες, αστείες και τρυφερές στιγμές μιας ολόκληρης εποχής. Για όσους βρέθηκαν στο Release Athens, ήταν δύο βραδιές που δύσκολα θα ξεχαστούν. Για όλους τους υπόλοιπους, τα τραγούδια των Ημισκούμπρια θα συνεχίσουν να είναι εκεί, κάθε φορά που μια παρέα θα τα βάζει να παίξουν και θα επιστρέφει, έστω και για λίγο, στις πιο αθώες αναμνήσεις της.

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