Το λάθος που αποδείχθηκε μοιραίο: 11χρονος πέθανε από λύσσα αφού ξύπνησε με νυχτερίδα στο πρόσωπό του

Ιατρική έκθεση αποκαλύπτει πώς ένα 11χρονο αγόρι στον Καναδά έχασε τη ζωή του από λύσσα μετά από επαφή με νυχτερίδα. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μια τραγική υπόθεση που συνέβη το καλοκαίρι του 2024 στον Καναδά επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση σχετικής ιατρικής έκθεσης στο Canadian Medical Association Journal. Η έκθεση περιγράφει τον θάνατο ενός 11χρονου αγοριού από λύσσα, έπειτα από επαφή με νυχτερίδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, το περιστατικό συνέβη σε εξοχική κατοικία στην επαρχία του Οντάριο. Το παιδί ξύπνησε μέσα στη νύχτα και διαπίστωσε ότι μια νυχτερίδα βρισκόταν πάνω στο πρόσωπό του, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα του. Κι ενώ κατάφερε να την απομακρύνει, ο πατέρας του έπιασε το ζώο και στη συνέχεια το απελευθέρωσε.

Επειδή δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια δαγκώματος ή τραυματισμού και το παιδί δεν παρουσίαζε συμπτώματα, η οικογένεια δεν αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν τρεις εβδομάδες αργότερα

Δεκαεννέα ημέρες μετά την επαφή με τη νυχτερίδα, το παιδί άρχισε να εμφανίζει μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, μειωμένη όρεξη και οίδημα στην περιοχή του προσώπου.

Στη συνέχεια εμφάνισε άλλα συμπτώματα, όπως εμετούς και έντονο πόνο κατά την κατάποση, γεγονός που οδήγησε την οικογένειά του στην απόφαση να τον διακομίσουν στο νοσοκομείο. Αρχικά οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα σε ερπητική λοίμωξη και παράλυση Bell.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Το παιδί παρουσίασε πυρετό, σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία και παραισθήσεις. Τότε οι γιατροί συνέδεσαν το ιστορικό επαφής με τη νυχτερίδα με την πιθανότητα λοίμωξης από τον ιό της λύσσας.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση λίγες ημέρες αργότερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η νευρολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε προοδευτικά και το παιδί κατέληξε.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι τα περιστατικά λύσσας στον Καναδά είναι εξαιρετικά σπάνια. Από το 1924 έχουν καταγραφεί μόλις 24 ανθρώπινα κρούσματα, ενώ αυτό ήταν το πρώτο στην επαρχία του Οντάριο από το 1967.

Παρότι η νόσος εμφανίζεται σπάνια, η θνητότητά της προσεγγίζει το 100% όταν εκδηλωθούν τα κλινικά συμπτώματα.

Γιατί οι νυχτερίδες θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι νυχτερίδες αποτελούν τη συχνότερη πηγή μετάδοσης της λύσσας στη Βόρεια Αμερική. Τα δαγκώματα ή οι γρατζουνιές τους μπορεί να είναι τόσο μικρά ώστε να μην γίνονται αντιληπτά, ιδιαίτερα όταν το άτομο κοιμάται ή πρόκειται για μικρό παιδί.

Για τον λόγο αυτό, κάθε άμεση επαφή με νυχτερίδα θα πρέπει να αξιολογείται άμεσα από επαγγελματία υγείας, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα.

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι η αγωγή μετά από πιθανή έκθεση στον ιό -η οποία περιλαμβάνει ειδική ανοσοσφαιρίνη και εμβολιασμό- είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν χορηγείται πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Αντίθετα, μετά την εκδήλωση της νόσου οι θεραπευτικές επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες και η έκβαση είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

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