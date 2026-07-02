«Θάλασσα από πλαστικό» στην Ισπανία: 400 km² θερμοκηπίων στην Αλμερία παράγουν εκατομμύρια τόνους τροφίμων για την Ευρώπη

Η εντυπωσιακή «θάλασσα από πλαστικό» στην Αλμερία της Ισπανίας καλύπτει 400 km² θερμοκηπίων και τροφοδοτεί την Ευρώπη με εκατομμύρια τόνους λαχανικών κάθε χρόνο.

Στη νότια Ισπανία, η επαρχία Αλμερία εντυπωσιάζει με ένα ασυνήθιστο τοπίο, χιλιάδες λευκές κατασκευές καλύπτουν την επιφάνεια της γης, δημιουργώντας ένα τεράστιο μωσαϊκό που είναι ορατό ακόμη και από αεροφωτογραφίες.

Με την πρώτη ματιά μοιάζουν με βιομηχανικές στέγες, όμως κάτω από αυτά τα πλαστικά καλύμματα εκτείνεται μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θερμοκηπιακής γεωργίας στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη ζώνη θερμοκηπίων στην Ευρώπη

Η λεγόμενη «θάλασσα από πλαστικό» της Αλμερία περιλαμβάνει περισσότερα από 40.000 εκτάρια θερμοκηπίων, δηλαδή περίπου 400 km² γεωργικής γης.

Η περιοχή καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την Campo de Dalías και έχει επεκταθεί και σε γειτονικές ζώνες, μετατρέποντας την σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους παραγωγής λαχανικών στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Τι παράγεται κάτω από τα θερμοκήπια

Κάτω από τα πλαστικά καλύμματα καλλιεργούνται πιπεριές, ντομάτες, αγγούρια, κολοκύθια και διάφορα φρούτα και λαχανικά.

Το σύστημα προστατεύει τις καλλιέργειες από τον άνεμο, τη ζέστη και τις κλιματικές μεταβολές, δημιουργώντας πιο σταθερές συνθήκες παραγωγής και μειώνοντας τον κίνδυνο καταστροφών από εξωτερικούς παράγοντες.

Από φτωχή περιοχή σε αγροτική δύναμη

Η Αλμερία υπήρξε για πολλά χρόνια μία από τις φτωχότερες επαρχίες της Ισπανίας, καθώς το ξηρό κλίμα, οι δυνατοί άνεμοι και το άγονο έδαφος δυσκόλευαν την καλλιέργεια. Η αλλαγή ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν αγρότες άρχισαν να πειραματίζονται με νέες τεχνικές καλλιέργειας, όπως η χρήση άμμου, οργανικής ύλης και πλαστικών καλυμμάτων για την προστασία των φυτών.

Από το 1963 και μετά, η ανάπτυξη των θερμοκηπίων επιταχύνθηκε σημαντικά, ενώ η άρδευση, η αγροτική τεχνολογία και η ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσαν περαιτέρω το μοντέλο.Σήμερα η Αλμερία παράγει περίπου 2,5 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους φρούτων και λαχανικών ετησίως, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ζήτησης, ειδικά σε περιόδους που άλλες χώρες έχουν μειωμένη παραγωγή λόγω κλίματος.

Κλιματικά πλεονεκτήματα και βιώσιμες πρακτικές

Η περιοχή απολαμβάνει περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, γεγονός που μειώνει την ανάγκη για τεχνητή θέρμανση στα θερμοκήπια.

Το καλοκαίρι, οι αγρότες συχνά λευκαίνουν τα καλύμματα για να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και να μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Παράλληλα, εφαρμόζονται μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, με χρήση ωφέλιμων εντόμων αντί για έντονα χημικά φυτοφάρμακα.

Ένα μοντέλο συνεργατικής γεωργίας

Η παραγωγή δεν βασίζεται μόνο σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, αλλά κυρίως σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν μέσω συνεταιρισμών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει καλύτερη διαπραγμάτευση τιμών, σταθερή τροφοδοσία και ισχυρότερη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τα πλεονεκτήματα, το σύστημα αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η χρήση πλαστικού, η πίεση στους υδάτινους πόρους και η διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, η Αλμερία παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς μια ξηρή περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο αγροτικό κέντρο παραγωγής τροφίμων.

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