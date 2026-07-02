Αντηλιακό και καρκίνος: Πρέπει πραγματικά να ανησυχείς;

Το αντηλιακό αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, όμως γύρω από τα συστατικά και την ασφάλειά του έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες.

Ας υποθέσουμε ότι είσαι ένας από τα εκατομμύρια ανθρώπους που ακολουθούν τις συμβουλές των δερματολόγων για να προστατεύσουν το δέρμα τους από τις ακτίνες UV που προκαλούν καρκίνο. Βάζεις σχολαστικά αντηλιακό σε μορφή σπρέι ή κρέμας κάθε φορά που βγαίνεις έξω. Και μετά βλέπεις μια αναφορά που λέει ότι τα συστατικά του αντηλιακού μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλούν καρκίνο.

Ξαφνικά, αρχίζεις να αντιμετωπίζεις με καχυποψία ένα προϊόν που πίστευες ότι σε προστάτευε. Είναι καλό να ερευνάτε τους ισχυρισμούς και να δίνετε προσοχή στην επιστήμη πίσω από τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε στο σώμα σας και στο σπίτι σας. Δείτε τι λέει η έρευνα για τον κίνδυνο καρκίνου από τη χρήση αντηλιακού.

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