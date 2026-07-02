Το «χαμένο κομμάτι» της εξέλιξης των αραχνών βρέθηκε σε απολίθωμα 518 εκατ. ετών

Ένα απολίθωμα ηλικίας 518 εκατομμυρίων ετών από την Κίνα δίνει νέες ενδείξεις για το πώς εξελίχθηκαν τα στοματικά μέρη των αραχνών.

Ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο απολίθωμα, ηλικίας 518 εκατομμυρίων ετών, που εντοπίστηκε στην περιοχή Chengjiang της επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα, ενδέχεται να αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό στοιχείο για την εξέλιξη των «δαγκάνων» των αραχνών.

Το απολίθωμα, που έχει ονομαστεί Urokodia aequalis, παρουσιάζει χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα σύγχρονα χελικερόμορφα, την ομάδα οργανισμών στην οποία ανήκουν οι αράχνες και οι σκορπιοί.

Τα «πρόχειρα δαγκωτικά» που οδήγησαν στις σύγχρονες αράχνες

Όλα τα χελικερόμορφα διαθέτουν εξειδικευμένα στοματικά εξαρτήματα, γνωστά ως χηλικά, τα οποία λειτουργούν ως δαγκάνες ή λαβίδες για τη σύλληψη και τη θανάτωση της λείας.

Η προέλευσή τους, ωστόσο, παρέμενε μέχρι σήμερα ασαφής. Μια θεωρία συνέδεε τα σύγχρονα είδη με αρχαίες μορφές που έφεραν δομές γνωστές ως SGAs (short great appendages), οι οποίες εμφανίζονται σε ομάδες του Καμβρίου όπως τα μεγαχειράνια.

Η ανακάλυψη στην Κίνα και η ανάλυση με ακτίνες Χ

Το απολίθωμα Urokodia aequalis βρέθηκε στο φημισμένο παλαιοντολογικό σημείο Chengjiang της νότιας Κίνας. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι σχετίζεται με τριλοβίτες, εξαφανισμένα ασπόνδυλα ζώα, όμως νεότερη ανάλυση το κατατάσσει πιο κοντά στην εξελικτική γραμμή των αραχνών.

Παρά το διαφορετικό σχήμα του σώματός του από τις σημερινές αράχνες και σκορπιούς, εντοπίστηκαν στο μπροστινό μέρος του σώματος προεξέχοντα, δαγκανόμορφα άκρα, ακριβώς πίσω από τα μάτια. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε αξονική τομογραφία για να αποκαλύψει την εσωτερική δομή του απολιθώματος, η οποία παρέμεινε εντυπωσιακά καλά διατηρημένη μετά από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Τα πρώτα βήματα προς τις σύγχρονες αράχνες

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Urokodia αποτελεί ενδιάμεσο κρίκο στην εξέλιξη των χηλικών εξαρτημάτων, τα οποία πιθανόν ξεκίνησαν ως πολυτμηματικές δομές και σταδιακά εξελίχθηκαν στις σημερινές δαγκάνες των αραχνών και σκορπιών.

Η ανακάλυψη προσφέρει σημαντικά στοιχεία για το πώς εξελίχθηκαν τα αρθρόποδα στα πρώτα στάδια της ζωής στη Γη, πριν από περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρόνια.

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