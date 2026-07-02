Η Ισπανία δίνει το παράδειγμα: Πρόστιμο έως 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν και στις ελληνικές παραλίες

Την ώρα που στην Ελλάδα η συζήτηση για τη συμπεριφορά στις παραλίες ανοίγει κάθε καλοκαίρι, στην Ισπανία, μία συνήθεια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πρόστιμο 750 ευρώ.

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με το καλοκαίρι από τις εξορμήσεις στην παραλία. Η βουτιά στη θάλασσα αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς τη ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες.Ωστόσο, οι λουόμενοι οφείλουν να τηρούν τους δημοτικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές.

Και κάτι που σε μία χώρα θεωρείται δεδομένο σε μία άλλη θεωρείται παράβαση όπως στην περίπτωση της Ισπανίας μία από τις πιο συνηθισμένες παραβάσεις αφορά στη χρήση αφρόλουτρου, σαπουνιού ή σαμπουάν στις ντουζιέρες των παραλιών.

Πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 750 ευρώ

Το ύψος του προστίμου διαφέρει από δήμο σε δήμο, ανάλογα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 750 ευρώ.

Η απαγόρευση βασίζεται στον ισπανικό Νόμο περί Ακτών (Ley de Costas 22/1988), ο οποίος δεν επιτρέπει τη χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα ούτε στις δημόσιες ντουζιέρες των παραλιών. Στο Σαν Σεμπαστιάν, για παράδειγμα, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ, ενώ στην Ταρίφα, στην επαρχία του Κάντιθ, μπορούν να φτάσουν έως και τα 750 ευρώ.

Οι υπόλοιπες παραβάσεις που τιμωρούνται στην Ισπανία

Η χρήση σαπουνιού δεν είναι η μοναδική παράβαση που επισύρει κυρώσεις. Οι τοπικές Αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμα για το μπάνιο όταν κυματίζει κόκκινη σημαία, για το κάπνισμα στις παραλίες όπου απαγορεύεται, καθώς και για την παρουσία κατοικιδίων σε παραλίες που δεν επιτρέπεται η πρόσβασή τους.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση ή για τη δυνατή μουσική στις παραλίες.

Αυστηρό πλαίσιο για την προστασία των ακτών

Ο ισπανικός Νόμος περί Ακτών απαγορεύει επίσης την κυκλοφορία οχημάτων και την κατασκήνωση στις παραλίες, με τα σχετικά πρόστιμα να κυμαίνονται από 40 έως 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της έκτασης που καταλαμβάνεται.

Στην Αυτόνομη Κοινότητα της Μούρθια, όπου εφαρμόζεται ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια για την παράνομη κατασκήνωση, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 1.500 ευρώ.

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