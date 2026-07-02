Γιατί το σώμα σου αντιδρά διαφορετικά στην ίδια δίαιτα κάθε φορά

Γιατί η ίδια δίαιτα δεν έχει πάντα τα ίδια αποτελέσματα και ποιοι «κρυφοί» παράγοντες επηρεάζουν τον μεταβολισμό σας.

Θυμάστε πόσο γρήγορα φαινόταν να χάνετε κιλά όταν ξεκινήσατε για πρώτη φορά μια δίαιτα; Δεν ήταν απλώς θέμα φαντασίας ή μεγαλύτερης θέλησης εκείνη την περίοδο. Το σώμα σας αντιδρά διαφορετικά στις διατροφικές αλλαγές την πρώτη φορά. Ας δούμε τι συμβαίνει πραγματικά από φυσιολογικής πλευράς.

Όταν μειώνετε αρχικά τις θερμίδες —ας πούμε κατά 500 θερμίδες την ημέρα— το σώμα σας αντιδρά αυξάνοντας την παραγωγή ορμονών, όπως η νορεπινεφρίνη, και ενεργοποιώντας ένζυμα που απελευθερώνουν λίπος, όπως η ορμονοευαίσθητη λιπάση. Αυτές οι διαδικασίες κινητοποιούν αποτελεσματικά τα αποθέματα λίπους, με αποτέλεσμα τη συχνά εντυπωσιακή απώλεια 1-2 κιλών την εβδομάδα που πολλοί άνθρωποι βιώνουν στην αρχή.

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