Μία μπάλα ποδοσφαίρου γίνεται σύμβολο ελπίδας για τους πρόσφυγες στο Τσαντ: Πώς ο αθλητισμός βοηθά να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου

Στο Τσαντ, όπου έχουν καταφύγει περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας του πολέμου στο Σουδάν, το ποδόσφαιρο μέσω του ΟΗΕ και της FIFA προσφέρει ελπίδα.

Στο ανατολικό Τσαντ της Αφρικής, χιλιάδες πρόσφυγες που εγκατέλειψαν το Σουδάν προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα σε πρόχειρους καταυλισμούς και ανθρώπους που έχουν βιώσει τη βία του πολέμου, μια πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με τη στήριξη της FIFA, χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως μέσο ψυχολογικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης.

Από την έναρξη του πολέμου στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα προς το Τσαντ. Σήμερα η χώρα φιλοξενεί περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν περίπου το 87% του συνόλου.

Μία μπάλα που ξαναφέρνει τα χαμόγελα

Οι άνθρωποι που φτάνουν στους καταυλισμούς έχουν άμεση ανάγκη από νερό, τροφή, στέγη και ιατρική φροντίδα. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο ορατή ανάγκη που δεν είναι άλλη από την ψυχολογική στήριξη.

Σύμφωνα με την ομάδα της UNHCR που εργάζεται στην περιοχή, ένα απλό ποδοσφαιρικό τόπι αρκεί για να φέρει κοντά παιδιά και εφήβους. Μέσα από το παιχνίδι μειώνεται το άγχος, δημιουργούνται φιλίες και οι πρόσφυγες αποκτούν ξανά την αίσθηση μιας φυσιολογικής καθημερινότητας. Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος κοινοτικής προστασίας της UNHCR στην Αντρέ, Mangue Nane Madjibaye, στο AS, ο αθλητισμός βοηθά τους ανθρώπους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουν δεσμούς μέσα στις κοινότητες.

Ιδιαίτερη σημασία για τα κορίτσια και τους νέους

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια, τα οποία συχνά παραμένουν απομονωμένα στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Μέσα από το ποδόσφαιρο αποκτούν χώρο για κοινωνικοποίηση, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και αισθάνονται ξανά ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.

Παράλληλα, πολλοί νέοι που πριν από τον πόλεμο ονειρεύονταν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό βρίσκουν ξανά κίνητρο να κοιτάξουν το μέλλον με αισιοδοξία και να κάνουν σχέδια για τη ζωή τους.

Ο αθλητισμός δεν σταματά τον πόλεμο, αλλά δίνει ελπίδα

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος επισημαίνουν ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια ούτε να λύσει τα προβλήματα που προκαλεί ο πόλεμος. Μπορεί όμως να προσφέρει πολύτιμη ψυχολογική στήριξη, να ενισχύσει τη συνοχή των κοινοτήτων και να βοηθήσει ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά τους.

Σε μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις στον κόσμο, μία ποδοσφαιρική μπάλα αποδεικνύεται αρκετή για να χαρίσει, έστω και για λίγο, χαμόγελα, πίστη και τη δύναμη να συνεχίσουν και να μπορέσουν να ονειρευτούν ξανά.

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