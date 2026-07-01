Συναγερμός σε βενζινάδικο: Έβαζε λάθος καύσιμο για 5 ώρες - Τι πρέπει να κάνετε αν βάλετε ντίζελ αντί για βενζίνη

Λάθος ανεφοδιασμός σε πρατήριο στη Γαλικία προκάλεσε αναστάτωση. Για πέντε ώρες προμήθευε λάθος καύσιμο. Τι ισχύει για αποζημιώσεις και τι να κάνετε στο αυτοκίνητο.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλικία της Ισπανίας, όταν λόγω σφάλματος κατά την εκφόρτωση βυτιοφόρου διατέθηκε για περίπου πέντε ώρες καύσιμο που περιείχε ανάμειξη βενζίνης 95 οκτανίων και ντίζελ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρατήριο Repsol El Jardín, στην περιοχή Ριμπαντέο της επαρχίας Λούγο, και διήρκεσε από τις 12:49 έως τις 17:19 το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τοπικούς φορείς.

Όπως ανακοίνωσε το πρατήριο, το πρόβλημα προέκυψε κατά την εκφόρτωση του βυτιοφόρου, το οποίο παρέδωσε καύσιμο 95 οκτανίων αναμεμειγμένο με ντίζελ.

Η επιχείρηση ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητα οδηγών που ανεφοδιάστηκαν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στους πελάτες να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης, ενώ οι αρχές του πρατηρίου διευκρίνισαν ότι η ταυτοποίηση των οχημάτων μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω καμερών ασφαλείας ή πινακίδων κυκλοφορίας.

Τι ισχύει για τους οδηγούς

Οι οδηγοί που ανεφοδιάστηκαν κατά το επίμαχο διάστημα καλούνται να ελέγξουν άμεσα τα οχήματά τους και, σε περίπτωση βλάβης, να κινηθούν για αποζημίωση.

Σύμφωνα με οδηγίες της Ισπανικής Λέσχης Αυτοκινήτου (RACE), η ανάμειξη ή χρήση λάθος καυσίμου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο σύστημα τροφοδοσίας, ιδιαίτερα στην αντλία και στο φίλτρο καυσίμου.

Τι να κάνετε αν βάλετε λάθος καύσιμο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σημαντικότερο βήμα είναι να μην τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας εάν έχει διαπιστωθεί λάθος καύσιμο στο ρεζερβουάρ.

Σε αυτή την περίπτωση, το όχημα δεν πρέπει να μετακινηθεί και απαιτείται άμεση επικοινωνία με οδική βοήθεια, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στο σύστημα καυσίμου.

Επιπλέον, συνιστάται να μην επιχειρείται αφαίρεση καυσίμου από μη εξειδικευμένα άτομα, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών ή ακόμη και ατυχημάτων λόγω εύφλεκτων αναθυμιάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της RACE, χιλιάδες οδηγοί ετησίως στην Ευρώπη τοποθετούν λάθος καύσιμο στα οχήματά τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές επισκευές ή πλήρη αντικατάσταση εξαρτημάτων του κινητήρα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η προσεκτική ανάγνωση των ετικετών καυσίμων αποτελεί το πιο απλό αλλά και αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης.

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