Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι το κύκλωμα του Τζέφρι Έπσταϊν διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ζητώντας διεθνή έρευνα για την εμπορία και κακοποίηση εκατοντάδων γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Ειδικοί του ΟΗΕ μελετούν τα έγγραφα για τον Τζέφρι Έπσταϊν και καταλήγουν σε ένα τρομακτικό συμπέρασμα: δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για ένα «παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο». Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πράξεις αυτές έγιναν σε ένα περιβάλλον γεμάτο διαφθορά, ρατσισμό και ακραίο μίσος για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια αντιμετωπίζονταν σαν εμπορεύματα. Η κλίμακα αυτών των εγκλημάτων είναι τόσο μεγάλη, που νομικά μπορεί να χαρακτηριστούν ως «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Νέα έρευνα ζητάει ο ΟΗΕ: Ανησυχία για τη διαχείριση των εγγράφων

Οι εμπειρογνώμονες ζητούν τώρα να γίνει μια νέα, ανεξάρτητη και δίκαιη έρευνα. Το βασικό ερώτημα που θέτουν είναι απλό: «Πώς κατάφερε αυτό το δίκτυο να λειτουργεί για τόσα χρόνια χωρίς κανείς να το σταματήσει;».

Επιπλέον, εκφράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαχειρίστηκε τα έγγραφα, καθώς έγιναν λάθη που εξέθεσαν προσωπικά δεδομένα των θυμάτων.

Τα θύματα και οι επώνυμες επαφές

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί πάνω από 1.200 θύματα μέσα στα αρχεία. Πολλοί από τους επιζώντες νιώθουν ότι πληγώνονται ξανά, καθώς βιώνουν μια «θεσμική αποδόμηση», νιώθοντας δηλαδή ότι το σύστημα δεν τους προστατεύει ούτε τώρα.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων επιβεβαιώνει επίσης τις στενές σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρούς ανθρώπους από:

Την πολιτική και την οικονομία.

Τον κόσμο των επιχειρήσεων.

Την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αυτές οι διασυνδέσεις συνεχίστηκαν ακόμα και μετά την πρώτη ομολογία του Έπσταϊν το 2008 για υποθέσεις πορνείας ανηλίκων.

