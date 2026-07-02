Το τερμάτισαν πιτσιρικάδες που πήγαιναν στην Πάρο: Τύπωσαν τα εισιτήριά τους σε αφίσες και έγιναν viral

Οι καλοκαιρινές διακοπές συνεχίζονται και τα πιτσιρίκια που αναχωρούν για τα νησιά δεν σταματούν να μας χαρίζουν ξεκαρδιστικές στιγμές

Την παράσταση έκλεψαν τέσσερις νεαροί που μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη» και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλίδη, λίγο πριν αναχωρήσουν για το τετραήμερο ταξίδι τους στην Πάρο.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποκάλυψαν ότι ταξιδεύουν έχοντας εισιτήρια... τσέπης για τέσσερα άτομα και πως το βασικό τους πλάνο είναι τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης, και κυρίως πίνοντας «ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Η απορία για τα εισιτήρια και οι Πανελλήνιες

Οι τέσσερις φίλοι αποκάλυψαν πως αρχικά είχαν την απορία αν τα εισιτήριά τους θα σκαναριστούν κανονικά, ωστόσο όλα κύλησαν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Παράλληλα, εξήγησαν ότι μόλις ολοκλήρωσαν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, στις οποίες, όπως δήλωσαν, τα πήγαν εξαιρετικά, και πλέον θέλουν να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς και διακοπών ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους.

Η ατάκα που προκάλεσε εντύπωση

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η δήλωση ενός ακόμη νεαρού από διαφορετική παρέα, ο οποίος αποκάλυψε πως βρίσκεται σε φιλελεύθερη σχέση, με την απάντησή του να προκαλεί έκπληξη και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, όταν ρωτήθηκε εάν είναι ελεύθερος και γιατί πάει διακοπές χωρίς την κοπέλα του.

Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις των νεαρών χάρισαν χαμόγελα στους τηλεθεατές και αποτέλεσαν ένα από τα πιο ευχάριστα στιγμιότυπα, αποδεικνύοντας πως μετά το τέλος των Πανελλαδικών πολλοί νέοι επιλέγουν να γιορτάσουν την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής περιόδου με χιούμορ, ξεκούραση και ξεγνοιασιά.

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