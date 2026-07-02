Νίκη Κεραμέως: Οριστική κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία

Η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τη νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά την προβλεπόμενη περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ίσχυε με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Διατήρηση του 70% της σύνταξης και καμία επιστροφή αναδρομικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και μετά την τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος. Δεν θα εφαρμοστεί η μείωση στο 35%, όπως προβλεπόταν προηγουμένως.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι δεν θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά. Παράλληλα, σε περιπτώσεις σώρευσης, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις.

Αύξηση για όσους είχαν ήδη μειώσεις

Όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα τη δουν να επανέρχεται στο 70%. Αντίστοιχα, για όσους ανέμεναν μελλοντική μείωση, αυτή δεν θα εφαρμοστεί και το ποσοστό θα παραμείνει σταθερό.

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι πρόκειται για μια κυβερνητική παρέμβαση που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και δίνει οριστική λύση σε ένα ζήτημα που είχε ταλαιπωρήσει για χρόνια χιλιάδες οικογένειες.

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