Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια

Ένα φαινομενικά συνηθισμένο γράμμα που στάλθηκε πριν από 170 χρόνια θεωρείται σήμερα το ακριβότερο στον κόσμο, χάρη στα δύο εξαιρετικά σπάνια γραμματόσημα που φέρει.

Το λεγόμενο «Γράμμα του Μπορντό» (Bordeaux Letter), το οποίο βρίσκεται στην κατοχή ανώνυμου συλλέκτη από τη Σιγκαπούρη, έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Το περιεχόμενο της επιστολής δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκείνο που την καθιστά μοναδική είναι ο συνδυασμός των γραμματοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή της.

Η επιστολή ενός εμπόρου κρασιού που έγινε συλλεκτικός θησαυρός

Στις 4 Οκτωβρίου 1847, ο Έντουαρντ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε βρετανικής αποικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στο Μπορντό της Γαλλίας.

Στο γράμμα τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει τα 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το ένα τρίτο του φορτίου. Για την αποστολή της επιστολής αγόρασε δύο γραμματόσημα που τότε κόστιζαν μόλις λίγα λεπτά. Σήμερα, όμως, η αξία τους ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Τα γραμματόσημα που το κάνουν μοναδικό

Το Mauritius Blue είναι ένα από τα πιο διάσημα γραμματόσημα στον κόσμο και θεωρείται σημαντικά πιο πολύτιμο από το «συγγενικό» Mauritius Pink.

Το «Γράμμα του Μπορντό» φέρει αυθεντικά αντίτυπα και των δύο γραμματοσήμων, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο γράμμα στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Το λάθος που δημιούργησε έναν θρύλο

Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρικίου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847, όταν ο χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της βασίλισσας Βικτώριας τη φράση «Post Office» αντί για «Post Paid».

Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα έχουν διασωθεί μόλις 27 γραμματόσημα, εκ των οποίων 12 Mauritius Blue και 15 Mauritius Pink, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες γραμματοσήμων .

Η σημερινή τους αξία

Ένα Mauritius Blue σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ (11,4 έως 17 εκατομμύρια δολάρια).

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα γραμματόσημα αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού. Το «Γράμμα του Μπορντό» δημοπρατήθηκε το 1993 και από τότε παραμένει στην κατοχή του ίδιου μυστηριώδους συλλέκτη από τη Σιγκαπούρη.

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