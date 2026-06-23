Εργαζόταν 40 χρόνια σε σούπερ μάρκετ, με 2.000€ το μήνα και η σύνταξη την εξέπληξε: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Ταμίας στη Γαλλία συνταξιοδοτήθηκε μετά από 39 χρόνια εργασίας λαμβάνοντας μόλις 800 ευρώ σύνταξη, γεγονός που την ανάγκασε να εργαστεί ξανά.

Μερικές φορές το να εργάζεσαι μια ολόκληρη ζωή φαίνεται να μην έχει ανταμοιβή. Αυτό συνέβη σε μια ταμία σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν μετά από 39 χρόνια πίσω από τον πάγκο ανακάλυψε το γελοίο ποσό που της πρόσφεραν για τη συνταξιοδότησή της... μόλις 800 ευρώ τον μήνα.

Και ο μισθός της δεν ήταν ο κατώτατος, καθώς λάμβανε μηνιαία αμοιβή 1.946€: «Ποτέ δεν πήρα μεγάλες διακοπές, ούτε μεγάλες περιόδους ελεύθερου χρόνου, ούτε καν για να μεγαλώσω τα παιδιά μου», εξομολογείται στο ολλανδικό μέσο Perfolax.

Επέστρεψε στη δουλειά για να επιβιώσει

Σύμφωνα με το Perfolax, η πρώην ταμίας, αναγκασμένη από τις περιστάσεις, έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται μετά την επίσημη συνταξιοδότησή της, κάνοντας περιστασιακές δουλειές για να τα βγάλει πέρα στο τέλος του μήνα. «Συνειδητοποίησα ότι δεν είχα την πολυτέλεια να μείνω χωρίς να κάνω τίποτα», εξηγεί παραιτημένη.

Συντάξεις στη Γαλλία: Η πικρή αλήθεια για τους εργαζόμενους

Σε χώρες όπως η Γαλλία, αυτή η κατάσταση είναι δυστυχώς συνηθισμένη. Το συνταξιοδοτικό σύστημα, που βασίζεται σε περίπλοκους κανόνες υπολογισμού, αναγκάζει πολλούς εργαζόμενους να ανακαλύπτουν στο τέλος της καριέρας τους ότι η σύνταξη που ονειρεύονταν δεν θα είναι εφικτή.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τα χρόνια εισφορών, ο μέσος μισθός των καλύτερων ετών και οι περίοδοι ανεργίας ή αναρρωτικής άδειας, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον συνολικό υπολογισμό. Για όσους δεν είχαν υψηλούς μισθούς, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα σαφώς ανεπαρκές συνταξιοδοτικό επίδομα.

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