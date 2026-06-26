Το viral κόλπο των Γάλλων με την κιμωλία στα τζάμια για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα

H σκόνη κιμωλίας έχει γίνει ανάρπαστη στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες πολίτες τη χρησιμοποιούν στα τζάμια των σπιτιών για να περιορίσουν τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες αναζητούν οικονομικούς τρόπους για να διατηρήσουν δροσερούς τους εσωτερικούς χώρους, μια παλιά πρακτική έχει επιστρέψει δυναμικά και έχει γίνει viral στα social media.

Το Blanc de Meudon εξαφανίστηκε από τα ράφια

Το προϊόν που βρίσκεται στο επίκεντρο ονομάζεται Blanc de Meudon, μια λεπτή σκόνη κιμωλίας που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό και το ασβέστωμα επιφανειών. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, απέκτησε νέα χρήση.

Χιλιάδες Γάλλοι αναμειγνύουν τη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών, των διαμερισμάτων αλλά και σχολικών κτιρίων, με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που εισέρχεται στους εσωτερικούς χώρους. Η μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα το προϊόν να εξαντληθεί σε πολλά καταστήματα της χώρας.

Πώς λειτουργεί η επίστρωση στα τζάμια

Όταν η κιμωλία διαλυθεί στο νερό, δημιουργεί μια λευκή, γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί. Το στρώμα αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η μέθοδος θεωρείται εύκολη, οικονομική και προσωρινή, καθώς η επίστρωση μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα όταν οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν.

Τι λένε οι επιστήμονες;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη πρακτική έχει επιστημονική βάση. Η κιμωλία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριώδη και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας.

Μάλιστα, ερευνητικές ομάδες αξιοποιούν σήμερα νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για την ανάπτυξη νέων «υπερ-ψυχρών» χρωμάτων, τα οποία μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία των κτιρίων.

Μια παλιά πρακτική που έγινε ξανά επίκαιρη

Η χρήση λευκών επιφανειών για την αντιμετώπιση της ζέστης μόνο καινούργια δεν είναι. Όπως επισημαίνει και το BBC, τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, σε αντίθεση με τις σκούρες επιφάνειες που απορροφούν περισσότερη θερμότητα. Μέχρι πρόσφατα, το Blanc de Meudon χρησιμοποιούνταν κυρίως για το ασβέστωμα βιτρινών καταστημάτων κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων, αλλά και για τη σκίαση των τζαμιών σε θερμοκήπια.

Παρότι αρκετά σχολεία στη Γαλλία έχουν ήδη εφαρμόσει τη συγκεκριμένη τεχνική στα παράθυρά τους, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση. Η σωστή θερμομόνωση των κτιρίων, σε συνδυασμό με εξωτερικές σκιάσεις και καλό αερισμό, εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας από τις ακραίες θερμοκρασίες.

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