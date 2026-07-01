Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία της στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική ερευνά την υπόθεση.

Τραγική κατάληξη είχε η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατοικία στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Η άτυχη γυναίκα είχε τραυματιστεί κατά την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τη φωτιά που ξέσπασε μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια.

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατος της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα, με δημόσια δήλωσή της, ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά της ήταν η κατάσταση της υγείας των γονιών της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την επίθεση «τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί και ότι θα συνεχίσει τη δημόσια παρουσία της.

Το χρονικό της επίθεσης

Στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Αφροδίτης Νέστορα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην πυλωτή πολυκατοικίας, όπου τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο σταθμευμένα οχήματα. Ένοικοι εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους, ενώ αρκετοί αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της υπέστησαν εγκαύματα στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τη φωτιά και να απομακρύνουν με ασφάλεια τον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει άτομο που πλησίασε το σημείο με δίκυκλο και τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό και διερευνά εάν οι ίδιοι δράστες βρίσκονται πίσω και από τις τρεις σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

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