Αλλάζουν οι online αγορές από Temu, Shein και AliExpress: Σε ισχύ το νέο τέλος των 3 ευρώ από 1η Ιουλίου

Αλλάζει το τοπίο στις online αγορές από Temu, Shein και AliExpress. Δείτε ποια προϊόντα επιβαρύνονται με το νέο τέλος των 3 ευρώ, πώς υπολογίζεται και τι αλλάζει για τους καταναλωτές.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται από την 1η Ιουλίου για εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω δημοφιλών κινεζικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί νέο τέλος διαχείρισης για δέματα χαμηλής αξίας που εισέρχονται από τρίτες χώρες, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης των εισαγωγών, την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και την προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το μέτρο αφορά κυρίως αποστολές από την Κίνα μέσω πλατφορμών όπως η Temu, η Shein και η AliExpress, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς χάρη στις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και τους σύντομους χρόνους παράδοσης.

Πώς εφαρμόζεται το νέο τέλος

Για αγορές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες, προβλέπεται επιβάρυνση 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος.

Στην πράξη, αν μία παραγγελία περιλαμβάνει ένα παντελόνι και δέκα μπλούζες, το τέλος διαμορφώνεται στα 6 ευρώ, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές κατηγορίες ειδών. Αντίστοιχα, εάν στο ίδιο καλάθι υπάρχουν παντελόνι, μπλούζα και καπέλο, η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται στα 9 ευρώ, αφού κάθε διαφορετική κατηγορία υπολογίζεται ξεχωριστά.

Το ποσό θα αποδίδεται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές από τις ίδιες τις πλατφόρμες ή τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την εισαγωγή των προϊόντων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν ότι το συνολικό κόστος της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της νέας επιβάρυνσης, θα πρέπει να εμφανίζεται πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι οι διανομείς δεν επιτρέπεται να ζητούν την καταβολή του τέλους κατά την παράδοση του δέματος. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν απαιτείται ειδική τελωνειακή διαδικασία, ενδέχεται να χρειαστεί παρέμβαση του ίδιου του αγοραστή.

Εκπρόσωποι οργανώσεων καταναλωτών εκτιμούν ότι μέρος του επιπλέον κόστους είναι πιθανό να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές των προϊόντων, καθώς οι πλατφόρμες αναμένεται να προσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική.

Γιατί λαμβάνεται το μέτρο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση των μικρών δεμάτων που εισέρχονται καθημερινά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αποστολές χαμηλής αξίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από το 2022, ενώ περίπου το 93% προέρχεται από την Κίνα. Η μέση αξία κάθε δέματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, ωστόσο ο τεράστιος όγκος των αποστολών δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις τελωνειακές υπηρεσίες και δυσχεραίνει τους ελέγχους για προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή αποτελούν απομιμήσεις.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των ασιατικών πλατφορμών δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, επηρεάζοντας αρνητικά την εγχώρια παραγωγή και το λιανεμπόριο.

Το επόμενο βήμα από το 2028

Το νέο τέλος αποτελεί μεταβατικό μέτρο και προβλέπεται να ισχύσει έως τον Ιούλιο του 2028. Στη συνέχεια αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η συνολική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τελωνειακού συστήματος, η οποία προβλέπει την κατάργηση των ειδικών φορολογικών εξαιρέσεων για τα δέματα χαμηλής αξίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή πρόσθετης χρέωσης διαχείρισης για όλες τις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το τελικό κόστος των ηλεκτρονικών αγορών.

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