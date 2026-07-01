Η ευρωπαϊκή πόλη που απαγορεύει τα αυτοκίνητα των τουριστών στο ιστορικό της κέντρο όλο το καλοκαίρι

Το Σάλτσμπουργκ εφαρμόζει θερινή απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων τουριστών στο ιστορικό κέντρο. Ποιοι εξαιρούνται, τα πρόστιμα και ο στόχος του μέτρου.

Σε αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και του υπερτουρισμού προχωρά το Σάλτσμπουργκ, θέτοντας σε ισχύ από τον Ιούλιο θερινή απαγόρευση εισόδου ιδιωτικών αυτοκινήτων επισκεπτών στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η αυστριακή πόλη, ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ιστορικών πόλεων που επιχειρούν να μειώσουν την πίεση που προκαλεί η αυξημένη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες.

Σε ισχύ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Λιγότερη κυκλοφορία, περισσότερη πόλη». Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, στόχος είναι να μειωθούν κατά περίπου 1.000 οι ημερήσιες είσοδοι οχημάτων στο κέντρο.

Παράλληλα, ενισχύεται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς μέσω των χώρων στάθμευσης park-and-ride, όπου με εισιτήριο 7,50 ευρώ οι επισκέπτες μπορούν να σταθμεύουν το όχημά τους και να πραγματοποιούν απεριόριστες μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες για έως και πέντε άτομα.

«Δεν θέλουμε να επαναληφθεί το περσινό κυκλοφοριακό χάος»

Ο δήμαρχος του Σάλτσμπουργκ, Μπέρνχαρντ Άουινγκερ, έχει τονίσει ότι το μέτρο στοχεύει κυρίως στους ημερήσιους επισκέπτες που μετακινούνται με αυτοκίνητο από άλλες περιοχές.

Όπως υπογράμμισε, η δημοτική αρχή επιδιώκει να προστατεύσει τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, ενώ εκτιμά ότι και οι ίδιοι οι τουρίστες θα επωφεληθούν, αποφεύγοντας πολύωρες καθυστερήσεις στους δρόμους.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες των κατοίκων για την έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι.

Πρόστιμα και εξαιρέσεις

Η αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους στις εισόδους της παλιάς πόλης και στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα Staatsbrücke, επιβάλλοντας πρόστιμα έως και 80 ευρώ στους οδηγούς που παραβιάζουν την απαγόρευση.

Από το μέτρο εξαιρούνται:

οι εργαζόμενοι που μετακινούνται καθημερινά,

τα οχήματα διανομών,

τα ταξί,

τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα,

τα άτομα με αναπηρία,

οι επισκέπτες ξενοδοχείων με επιβεβαιωμένη κράτηση εντός της ζώνης περιορισμού,

οι οδηγοί από τις γειτονικές βαυαρικές περιοχές της Γερμανίας.

Στα πρότυπα ιταλικών και κροατικών πόλεων

Σύμφωνα με τον τοπικό οργανισμό τουρισμού, το νέο σύστημα βασίζεται στο μοντέλο των ζωνών περιορισμένης κυκλοφορίας (ZTL), που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία και η Πίζα, αλλά και στο Ντουμπρόβνικ, όπου οι τοπικές αρχές έχουν λάβει αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού.

Το Σάλτσμπουργκ φιλοδοξεί με την πρωτοβουλία αυτή να αποσυμφορήσει το ιστορικό του κέντρο, διατηρώντας παράλληλα υψηλή την ποιότητα ζωής των κατοίκων και βελτιώνοντας την εμπειρία των επισκεπτών.

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